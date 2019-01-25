Столетний юбилей БССР отметили в Бресте торжественным собранием

Прошло мероприятие в Брестском академическом театре драмы. Сюда были приглашены представители государственных и общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил, молодежь, делегации всех регионов области – зал театра был полон. В торжествах приняли участие и делегации Пинского района и г. Пинска.

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Развернутая в фойе театра экспозиция материалов «БССР: история длиною в столетие» рассказывала об истории БССР и роли человеческого, научного, производственно-технического потенциала Брестской области в ее развитии. Гости праздника могли полистать страницы пожелтевших изданий тех времен, увидеть фотодокументы, показывающие, как складывалась наша государственность, через какие этапы истории нам пришлось пройти и каковы нынешние достижения Брестской области и Беларуси.

– Юбилей БССР позволяет нам в полной мере ощутить гордость за результаты труда многих поколений. Брестская область всегда была в центре исторических событий страны. В годы Великой Отечественной войны она первой оказала сопротивление врагу. Послевоенный период отмечен колоссальным самоотверженным трудом отцов и дедов нынешнего поколения. Пускай сегодня БССР нет на карте, но есть белорусы, которые бережно хранят и развивают завоевания своих предшественников, трепетно чтут традиции патриотизма и преданности Родине, – звучало в выступлениях председателя Брест-ского областного Совета депутатов Юрия Наркевича, председателя совета ветеранов, Почетного гражданина города Иваново и Ивановского района Василия Куницкого и студента 3 курса Брестского технического университета Павла Ялового.









Действительно, БССР пришлось пройти через многие испытания. Но, преодолев все трудности, страна превратилась в одну из самых развитых республик Советского Союза, стала одной из основательниц Организации Объединенных Наций. Именно в период БССР был заложен прочный общественно-политический, экономический и культурный фундамент строительства суверенной Республики Беларусь. В докладах выступавших звучали имена людей, внес-ших вклад в становление Беларуси: Петра Машерова, Петра Климука, Владимира Ралько, Владимира Бедули, всех тех, кто развивал экономику, строил дома и заводы, выращивал хлеб, прославлял страну далеко за ее пределами.





Символично, что в этом году наша страна, в том числе и Брестчина, празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В текущем году молодое суверенное государство отметит новые знаковые даты: 25 лет со дня принятия Конституции и четверть века институту президентства. Но это уже новейшая история, вершит которую современное поколение.

В честь юбилейной даты артистами и коллективами Брестской области был подготовлен тематический концерт. «Радзіма мая дарагая», «Спеў дубраў», «Если бы перекрестила», «Партизанская», «Журавли», «Команда молодости нашей», «Мне приснился шум дождя», «Яростный стройотряд», «Сінявокая» и многие другие композиции никого не оставили равнодушными: зал и подпевал, и аплодировал стоя. Приятно отметить, что в концертной программе приняли участие и наши земляки – народный заслуженный ансамбль песни и танца «Полесские зори».

Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото автора.