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Столетний юбилей БССР отметили в Бресте торжественным собранием
26.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Прошло мероприятие в Брестском академическом театре драмы. Сюда были приглашены представители государственных и общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил, молодежь, делегации всех регионов области – зал театра был полон. В торжествах приняли участие и делегации Пинского района и г. Пинска.
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– Юбилей БССР позволяет нам в полной мере ощутить гордость за результаты труда многих поколений. Брестская область всегда была в центре исторических событий страны. В годы Великой Отечественной войны она первой оказала сопротивление врагу. Послевоенный период отмечен колоссальным самоотверженным трудом отцов и дедов нынешнего поколения. Пускай сегодня БССР нет на карте, но есть белорусы, которые бережно хранят и развивают завоевания своих предшественников, трепетно чтут традиции патриотизма и преданности Родине, – звучало в выступлениях председателя Брест-ского областного Совета депутатов Юрия Наркевича, председателя совета ветеранов, Почетного гражданина города Иваново и Ивановского района Василия Куницкого и студента 3 курса Брестского технического университета Павла Ялового.
В честь юбилейной даты артистами и коллективами Брестской области был подготовлен тематический концерт. «Радзіма мая дарагая», «Спеў дубраў», «Если бы перекрестила», «Партизанская», «Журавли», «Команда молодости нашей», «Мне приснился шум дождя», «Яростный стройотряд», «Сінявокая» и многие другие композиции никого не оставили равнодушными: зал и подпевал, и аплодировал стоя. Приятно отметить, что в концертной программе приняли участие и наши земляки – народный заслуженный ансамбль песни и танца «Полесские зори».
Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
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