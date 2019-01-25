ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске появились три новые площадки для массовых мероприятий

26.01.2019 18:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мингорисполком расширил перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий. Постановление было опубликовано 26 января на Национальном правовом интернет-портале.

Перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий (за исключением уличных шествий и демонстраций) дополнен тремя площадками: это площадка при входе в парк имени Грековой, сквер имени Жукова в границах улиц Железнодорожная — Минина и Тучинский сквер в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута.

Кроме того, массовые мероприятия можно проводить не только на сценической площадке парка Дружбы народов, но и в самом парке — в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Карастояновой.

Ранее в Минске проведение массовых мероприятиях было разрешено в летнем театре парка 50-летия Великого Октября, а также на площадке около фонтана в Киевском сквере.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, массовые мероприятия можно проводить не только на сценической площадке парка Дружбы народов, но и в самом парке.
 
Новости дня
Новости общества
 
90% освещения улиц и 100% доступ к телемедицине. В Оршанском районе «обкатают» проект по повышению соцстандартов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика