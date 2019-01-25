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В Минске появились три новые площадки для массовых мероприятий
26.01.2019 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Мингорисполком расширил перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий. Постановление было
Перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий (за исключением уличных шествий и демонстраций) дополнен тремя площадками: это площадка при входе в парк имени Грековой, сквер имени Жукова в границах улиц Железнодорожная — Минина и Тучинский сквер в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута.
Кроме того, массовые мероприятия можно проводить не только на сценической площадке парка Дружбы народов, но и в самом парке — в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Карастояновой.
Ранее в Минске проведение массовых мероприятиях было разрешено в летнем театре парка 50-летия Великого Октября, а также на площадке около фонтана в Киевском сквере.
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Кроме того, массовые мероприятия можно проводить не только на сценической площадке парка Дружбы народов, но и в самом парке.
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