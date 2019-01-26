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Реконструкция трассы Минск-Гродно завершится к 1 мая

26.01.2019 22:23 — Новости Общества | БелТА  
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Реконструкция трассы Минск-Гродно завершится к 1 мая
Фото из архива

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция трассы Минск-Гродно завершится к 1 мая этого года. Такие сроки названы в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1" со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, сообщает БЕЛТА.

В дальнейших планах - капитальный ремонт участка магистрали М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин). Как пояснил Алексей Авраменко, для этих целей будут задействованы деньги частного партнера. Процедуру выбора инвестора планируют завершить в этом году. Приступить к реконструкции дороги - в следующем. "Все будет решаться по итогам международного конкурса, и как раз будет возможность посмотреть интерес инвесторов к реализации таких проектов в инфраструктуре, как проекты ГЧП (государственно-частного партнерства. - Прим. БЕЛТА)", - сказал министр.

Как сообщалось, пилотный проект ГЧП предусматривает реконструкцию пяти участков автодороги М10 общей протяженностью 85,25 км. Минтранс в проекте ГЧП выступит государственным партнером. Частный партнер будет отвечать за проектирование, реконструкцию, финансирование, содержание и техническое обслуживание автодороги. Срок действия соглашения о ГЧП - 20 лет, включая примерно 2 года стадии реконструкции и 18 лет технического обслуживания.

Капитальные затраты оцениваются в 185,8 млн евро. Проект предусматривает увеличение числа полос с двух до четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось с 10 т до 11,5 т и повышение ограничения скорости для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых - с 70 км/ч до 100 км/ч.-0-

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция трассы Минск-Гродно завершится к 1 мая этого года. Такие сроки названы в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1" со...
 
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