Посмотрите, какие скульптуры из снега и льда сделали в парках Минска

В Минске одновременно проходят две выставки скульптур из снега и льда. Одна — в парке «Дримлэнд», другая — в ботаническом саду. TUT.BY посмотрел, что там есть.

Ботанический сад. Дневная выставка скульптур

Фестиваль ледяных скульптур в ботаническом саду открылся в субботу, 26 января. Профессиональные скульпторы и студенты сделали из снега и льда интересные фигуры. Среди них — мифические животные и птицы, архитектурные сооружения, музыкальные инструменты и даже камин. К вечеру для ледяных скульптур включают цветную подсветку.

Продлится фестиваль до 3 февраля. Ботанический сад работает в будни до 18 часов, в выходные — до 18.30. Вход для взрослых стоит 10 рублей.

























































«Дримлэнд». Вечерняя выставка скульптур

В «Дримлэнде» сфотографироваться с ледовыми скульптурами можно только вечером, для этого как раз включают специальную подсветку. Но сфотографироваться близко с композицией или забраться на нее не получится — скульптуры находятся за ограждением из гирлянды.

Тут есть романтические экспозиции, большой мамонт, а также герои мультфильма «Ледниковый период».

Организаторы рассчитывают, что эта выставка продлится до 31 марта. Парк на улице Орловская работает с 18 до 23 часов. Вход для взрослых — 10 рублей.















































