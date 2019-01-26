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Когда и как подать налоговую декларацию рассказали в инспекции МНС по Пинскому району
27.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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О сроках и способах представления налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц за 2018 год корреспонденту pinsknews.by рассказали в инспекции МНС по Пинскому району.
Так, срок предоставления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц перенесен с 1 на 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. Таким образом, представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу за 2018 год физическому лицу необходимо не позднее 1 апреля 2019 года (с учетом того, что 31 марта 2019 года – выходной день).
До 30 апреля 2019 года налоговый орган должен рассчитать сумму подоходного налога и вручить извещение на оплату.
Срок уплаты подоходного налога, исчисляемого на основании представленной налоговой декларации (расчета), перенесен с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным налоговым периодом. Таким образом, произвести уплату (доплату) рассчитанного и предъявленного налоговым органом подоходного налога нужно будет не позднее 3 июня 2019 года (с учетом того, что 1 июня – выходной день).
Представить налоговую декларацию по подоходному налогу физические лица могут:
Доступ к личному кабинету физического лица и представление налоговой декларации могут быть осуществлены одним из двух способов:
Для того, чтобы получить логин и пароль для работы в «Личном кабинете», физическому лицу необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство и на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (nalog.gov.by) в разделе «Электронные сервисы» заполнить заявку.
Для удобства пользователей реализовано соответствующее мобильное приложение, то есть всякий желающий может установить сервис «Личный кабинет физического лица» на свой мобильный телефон, скачав приложение с официального сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Через «Личный кабинет» можно и оплатить рассчитанный подоходный налог. Это
Особенностью нынешней кампании по декларированию доходов является возможность представления физическим лицом (за исключением нотариуса и адвоката, осуществляющих деятельность индивидуально) налоговой декларации в любой налоговый орган, а не только в инспекцию по месту жительства – новой редакцией Налогового кодекса внедрен экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков.
На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь также можно скачать бланк налоговой декларации по подоходному налогу, ознакомиться с порядком ее заполнения, узнать ответы на актуальные вопросы по декларированию доходов.
Напоминаем, что в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району установлен режим работы по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, 4-й этаж:
Контактные телефоны: 32-20-63, 65-39-41, 65-95-44.
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