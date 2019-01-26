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Когда и как подать налоговую декларацию рассказали в инспекции МНС по Пинскому району

27.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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О сроках и способах представления налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц за 2018 год корреспонденту pinsknews.by рассказали в инспекции МНС по Пинскому району.

Когда и как подать налоговую декларацию рассказали в инспекции МНС по Пинскому району
В соответствии со вступившей в силу с 1 января 2019 года новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь изменились сроки как представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу для физических лиц, так и срок уплаты подоходного налога.

Так, срок предоставления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц перенесен с 1 на 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. Таким образом, представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу за 2018 год физическому лицу необходимо не позднее 1 апреля 2019 года (с учетом того, что 31 марта 2019 года – выходной день).

До 30 апреля 2019 года налоговый орган должен рассчитать сумму подоходного налога и вручить извещение на оплату.

Срок уплаты подоходного налога, исчисляемого на основании представленной налоговой декларации (расчета), перенесен с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным налоговым периодом. Таким образом, произвести уплату (доплату) рассчитанного и предъявленного налоговым органом подоходного налога нужно будет не позднее 3 июня 2019 года (с учетом того, что 1 июня – выходной день).

Представить налоговую декларацию по подоходному налогу физические лица могут:

  • лично – путем посещения налоговой инспекции;
  • по почте – в виде почтового отправления с описью вложения (днем представления налоговой декларации считается день отправки почтового отправления);
  • через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by;
  • уполномоченным представителем физического ли-ца (по доверенности), полномочия которого подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью;
  • законным представителем физического лица – в случае получения подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет (малолетними детьми), заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями.

Доступ к личному кабинету физического лица и представление налоговой декларации могут быть осуществлены одним из двух способов:

  1. с помощью учетной записи и пароля;
  2. с помощью личного ключа электронной цифровой подписи.

Для того, чтобы получить логин и пароль для работы в «Личном кабинете», физическому лицу необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство и на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (nalog.gov.by) в разделе «Электронные сервисы» заполнить заявку.

Для удобства пользователей реализовано соответствующее мобильное приложение, то есть всякий желающий может установить сервис «Личный кабинет физического лица» на свой мобильный телефон, скачав приложение с официального сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Через «Личный кабинет» можно и оплатить рассчитанный подоходный налог. Это
позволит сэкономить время, затрачиваемое на поиск необходимых реквизитов для совершения платежа, так как в «Личном кабинете» маршрут уплаты налога формируется индивидуально для пользователя.

Особенностью нынешней кампании по декларированию доходов является возможность представления физическим лицом (за исключением нотариуса и адвоката, осуществляющих деятельность индивидуально) налоговой декларации в любой налоговый орган, а не только в инспекцию по  месту жительства – новой редакцией Налогового кодекса внедрен экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков.

На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь также можно скачать бланк налоговой декларации по подоходному налогу, ознакомиться с порядком ее заполнения, узнать ответы на актуальные вопросы по декларированию доходов.

Напоминаем, что в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району установлен режим работы по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, 4-й этаж:

  • с 3 января по 29 марта 2019 года – в рабочие дни с 8.00 до 19.00;
  • 23 и 30 марта 2019 года – с 9.00 до 13.00;
  • 1 апреля 2019 года – с 8.00 до 20.00.

Контактные телефоны: 32-20-63, 65-39-41, 65-95-44.

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