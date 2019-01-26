ДОСЬЕ: К 75-летию снятия блокады Ленинграда

Встреча защитников и жителей блокадного Ленинграда состоялась в Минске, январь 2009 года

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Блокада Ленинграда - самая трагическая страница в истории города, в истории Второй мировой войны. Она длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Это почти 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград.

22 июня 1941 года в Ленинграде и на всей территории Ленинградской области было введено военное положение. В ночь на 23 июня немецко-фашистская авиация впервые пыталась совершить налет на Ленинград, но ни один самолет противника не был допущен к городу. 24 июня Ленинградский военный округ преобразован в Северный фронт, который 23 августа был разделен на Ленинградский и Карельский фронты. С моря Ленинград прикрывал Кронштадт, одна из баз Балтийского флота. С выходом немецко-фашистских войск на территорию Ленинградской области с 10 июля началась героическая оборона города. Первые фашистские бомбы были сброшены на Ленинград 6 сентября. Налеты вражеской авиации стали систематическими.

По плану Гитлера, город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его, уничтожены. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором.

С началом войны ленинградцы поднялись на защиту своей Родины и города. Была создана армия народного ополчения, тысячи ленинградцев вступили в партизанские отряды и сражались на фронтах, строили оборонительные рубежи. Уже в первые месяцы войны началась эвакуация из Ленинграда населения, промышленного оборудования, культурных ценностей.

20 августа немецко-фашистские войска заняли город Чудово, перерезав железную дорогу Ленинград-Москва. Фашистам не удалось с ходу ворваться в Ленинград, но фронт вплотную подошел к городу. С 4 сентября начались варварские ежедневные артиллерийские обстрелы города. Только в сентябре-ноябре 1942 года немецкая авиация совершила около 100 налетов на Ленинград и более 270 раз обстреляла город, а 17 августа 1943-го Ленинград подвергся самому длительному обстрелу за всю блокаду - 13 часов 14 минут, в течение которых немцы сбросили на город более 2 тыс. снарядов.

8 сентября 1941 года противник захватил Шлиссельбург, прекратилось сухопутное сообщение Ленинграда с Большой землей, началась блокада.

В блокированном городе оказалось более 2,5 млн жителей, в том числе 400 тыс. детей. К началу блокады в городе не имелось достаточных по объему запасов продовольствия. На 12 сентября 1941 года они составляли: хлеб, крупа и мясо на 30-35 суток, жиров на 45 суток, сахара и кондитерских изделий на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло хватить до ноября, жидкого топлива до конца сентября. Введенные по карточной системе нормы продовольствия начали снижаться.

Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала положение. Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 г в день, для рабочих горячих цехов - до 375 г, для рабочих остальных производств и инженеров - до 250 г, для служащих, иждивенцев и детей - до 125 г. Наполовину этот хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась. Началась цинга, дистрофия и голод.

Число жертв голода стремительно росло - каждый день в Ленинграде умирали более 4 тыс. человек, что в сто раз превышало показатели смертности в мирное время. Мужская смертность существенно превышала женскую - на каждые 100 смертей приходилось в среднем 63 мужчины и 37 женщин. К концу войны женщины составляли основную часть городского населения.

Большую роль в преодолении проблемы снабжения продовольствием играло использование пищевых заменителей, перепрофилирование на их производство старых предприятий и создание новых. В справке секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) Якова Федоровича Капустина сообщается об использовании заменителей в хлебной, мясной, кондитерской, молочной, консервной промышленности и в общественном питании. Впервые в СССР в хлебопекарной промышленности была использована пищевая целлюлоза, производимая на шести предприятиях, что позволило увеличить выпечку хлеба. Широко использовалась технология приготовления витамина С в виде настоя лапок хвои. В общественном питании применялись желе, которое готовили из растительного молока, соков, глицерина и желатина, а также отходы овсяного помола и клюквенный жмых.

Холод пришел с ранней зимой 1941 года. Иссякли запасы топлива. Главным отопительным средством для большинства обитаемых квартир стали особые мини-печки - буржуйки. В них жгли все, что могло гореть, в том числе мебель и книги. Деревянные дома разбирали на дрова. Добыча топлива стала важнейшей частью быта ленинградцев. Прекратилось движение городского транспорта. Перестали работать коммунальные предприятия. В большинстве домов были выбиты стекла при бомбежках и артиллерийских обстрелах. Жители ходили за водой к Неве, Фонтанке и другим каналам и речкам. За сентябрь - ноябрь 1941 года в Ленинграде 251 раз объявлялась воздушная тревога.

Однако надежды рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Город продолжал жить и трудиться. Работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. В условиях блокады трудящиеся города продолжали выпускать военную продукцию.

В первые месяцы блокады для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налетах и воздушной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю блокады Ленинграда как культурный памятник сопротивления населения, транслировался во время налетов именно через эту сеть. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм - отбой. Тревогу объявлял диктор Михаил Меланед.

В блокадном Ленинграде не было района, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где риск стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим. Там были развешаны специальные предупреждающие таблички с таким, например, текстом: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через Ладогу была организована "Дорога жизни", единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, связывавшая осажденный немецко-фашистскими войсками Ленинград со страной. С 20 ноября 1941-го она представляла собой конно-санный путь, а по мере укрепления льда - автомобильную трассу. "Дорога жизни" просуществовала до 24 апреля 1942 года и сыграла большую роль в Ленинградской битве 1941-1944 годов. По ней проходили эвакуация населения и промышленного оборудования из Ленинграда, доставка в город продовольствия, топлива, подкреплений, боеприпасов и вооружения.

Особое значение "Дорога жизни" имела в первую блокадную зиму. По ней в Ленинград было доставлено свыше 360 тыс. т грузов, из которых 80% составляло продовольствие, одновременно были эвакуированы более 500 тыс. человек. Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по "Дороге жизни" за весь период ее действия, составило свыше 1615 тыс. т, за это время из города было эвакуировано около 1,376 млн человек. Для подачи в город нефтепродуктов по дну озера был проложен Ладожский трубопровод.

Однако поставки в город были невелики. Проход по озеру был узок. Немецко-фашистское командование прилагало большие усилия, чтобы парализовать "Дорогу жизни". Она подвергалась систематическим ударам авиации и обстрелу тяжелой артиллерией противника, который пытался также перерезать магистраль высадкой десантов и постановкой мин, но попытки врага успешно отражались советскими воинами.

Для защиты "Дороги жизни" от ударов с воздуха и обеспечения ее бесперебойной работы были привлечены значительные силы и средства ПВО Ленинградского фронта, войск ПВО страны, Балтийского флота и Ладожской военной флотилии.

Память о массовом героизме людей, обеспечивавших движение по "Дороге жизни", увековечена в памятниках и мемориальных ансамблях. Центральное место среди них занимают архитектурно-скульптурная композиция "Разорванное кольцо" на Ладожском озере, ансамбль "Румболовская гора" во Всеволжске, памятник "Цветок жизни" в деревне Ковалево, посвященный детям осажденного Ленинграда.

18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом блокада была прорвана, и враг был отброшен от города. Операция под кодовым названием "Искра" проводилась в ходе общего наступления Советской Армии, развернувшегося зимой 1942-1943 годов после окружения немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Против советских войск действовала 18-я немецко-фашистская армия группы армий "Север". Для проведения операции предназначались: на Волховском фронте - 2-я Ударная армия, на Ленинградском фронте - 67-я армия. Обеспечение левого фланга 2-й Ударной армии возлагалось на 8-ю армию, которая должна была наступать в направлении Тортолово, поселок Михайловский. К участию в операции привлекались также авиация дальнего действия, береговая и корабельная артиллерия. 12 января обе армии перешли в наступление, а 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились. В этот день был освобожден Шлиссельбург и очищено от противника все южное побережье Ладожского озера. Между Ладожским озером и линией фронта был образован коридор шириной 8-11 км, через который в течение 17 суток были проложены железнодорожная и автомобильная дороги. Снабжение города, Ленинградского фронта и Балтийского флота всем необходимым для жизни и боевых действий улучшилось.

14 января 1944 под Ленинградом и Новгородом войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии кораблей Балтийского флота и артиллерии фронтов Кронштадта начали наступление. Во второй половине февраля из района южнее озера Ильмень перешли в наступление войска 2-го Прибалтийского фронта. Взломав мощную глубоко эшелонированную оборону врага под Ленинградом и Новгородом, преодолев упорное сопротивление противника под Старой Руссой и в районе Невеля, советские войска разгромили главные силы немецкой группы армий "Север".

За период с 14 по 27 января они полностью освободили Ленинград от вражеской блокады и артиллерийских обстрелов. В результате советские войска вышли на линию Нарва, Чудское озеро, восточнее Пскова, Остров, Новорожев и освободили Ленинградскую и часть Калининской области.

Вечером 27 января 1944 года небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве.

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. За годы блокады погибли, по разным данным, от 500 тыс. до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище. На камнях высечены строки пережившей блокаду поэтессы Ольги Берггольц:

Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане - мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград получил звание Города-героя за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады. 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

Ежегодно 27 января отмечается День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.-0-