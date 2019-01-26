Жители Витебска создали петицию против установки в городе киосков «Табакерка»

Жители Витебска создали петицию о запрете размещения киосков «Табакерка» на остановках общественного транспорта в областном центре. Обращение намерены передать в горисполком.





«На основании ст. 41 Закона „О местном управлении и самоуправлении“, которая устанавливает, что исполкомы создают условия для обеспечения граждан услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, учитывая, что исполкомы принимают решение о включении объектов торговли в Торговый реестр, просим запретить установку киосков по продаже табачных изделий на остановках общественного транспорта в Витебске.

Декрет президента № 2 от 24.01.2019 „О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий“ запрещает курение (потребление) табачных изделий на остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и перевозок пассажиров городским электрическим транспортом. В данном случае это является прямой рекламой потребления табачных изделий», — говорится в петиции.

«Остановки не являются местом для продажи сигарет, здесь находятся все категории граждан — от пожилых людей до детей, а киоски по продаже табака пропагандируют нездоровый образ жизни», — отмечают авторы петиции.

Напомним, павильоны «табакерка» начали появляться на многих улицах Витебска — практически через 100 метров друг от друга — с сентября 2018 года.

— К концу 2018 года в Витебской области должно быть установлено 218 киосков, — сообщила порталу vitebsk.biz Татьяна Новикова, директор филиала «Витебск-табак СЗАО «Энерго-Оил» — предприятия, которое изготавливает киоски «Табакерка» и организовывает их работу в области.

В самом Витебске сейчас находится около 100 павильонов, в 2019 году их количество вырастет до 180. По мнению Татьяны Новиковой, киоски «Табакерка» делают «город красивее», создают «дополнительные удобства для людей».

Подобные киоски устанавливают по всей стране. Не всем горожанам это нравится. Так, более тысячи брестчан подписались под обращением против размещения торговых павильонов «Табакерка» в непосредственной близости от школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Документ направлен в местные горисполком, прокуратуру и Министерство здравоохранения.