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Жители Витебска создали петицию против установки в городе киосков «Табакерка»
27.01.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Жители Витебска создали
«На основании ст. 41 Закона „О местном управлении и самоуправлении“, которая устанавливает, что исполкомы создают условия для обеспечения граждан услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, учитывая, что исполкомы принимают решение о включении объектов торговли в Торговый реестр, просим запретить установку киосков по продаже табачных изделий на остановках общественного транспорта в Витебске.
«Остановки не являются местом для продажи сигарет, здесь находятся все категории граждан — от пожилых людей до детей, а киоски по продаже табака пропагандируют нездоровый образ жизни», — отмечают авторы петиции.
Напомним, павильоны «табакерка» начали появляться на многих улицах Витебска — практически через 100 метров друг от друга — с сентября 2018 года.
— К концу 2018 года в Витебской области должно быть установлено 218 киосков, —
В самом Витебске сейчас находится около 100 павильонов, в 2019 году их количество вырастет до 180. По мнению Татьяны Новиковой, киоски «Табакерка» делают «город красивее», создают «дополнительные удобства для людей».
Подобные киоски устанавливают по всей стране. Не всем горожанам это нравится. Так, более тысячи брестчан
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Жители Витебска создали петицию о запрете размещения киосков «Табакерка» на остановках общественного транспорта в областном центре. Обращение намерены передать...
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