Подготовку волонтеров для II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

Волонтеры. Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку волонтеров для II Европейских игр обсудили на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению игр, которое прошло 26 января под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рассмотрен ход работ по подготовке объекта для организации питания участников соревнований в Деревне спортсменов. Также заслушаны доклады о проводимой информационной работе для привлечения европейских болельщиков и туристов, о транспортном обеспечении и о подготовке волонтеров для II Европейских игр.

Кроме того, обсуждено привлечение безвозмездной (спонсорской) помощи для проведения игр.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-