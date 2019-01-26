В четыре раза дешевле. Что можно успеть купить в последние дни финальных распродаж?

В Минске — финальные распродажи от мировых брендов одежды. Последние дни, когда вещи можно купить с максимальными скидками. TUT.BY побывал в нескольких магазинах фирменной одежды и посмотрел, что и почем осталось в Mango, Reserved, United Colors of Benetton и Zara.





Для обзора вечером пятницы 25 января мы обошли женские и мужские отделы четырех массовых брендов крупных фэшн-ритейлеров Минска: Mango (Fashion House), United Colors of Benetton («Табак-инвест»), Reserved («РАПА») и Zara (Inditex).

Mango: выгодно брать верхнюю одежду

В Mango на входе в магазин сулят скидки до 70%. Ажиотажа уже нет, скидочного товара немного, большая часть ассортимента — товар новой коллекции. На вешалках еще много курток, пуховиков и пальто для разных сезонов. Размеров верхней одежды достаточно, а скидки ощутимые — 50% и больше.

«Косуха», которая раньше стоила 149,99 рублей, по скидке продается за 69,99 рублей. Пуховик со старым ценником в 359,99 рублей сейчас стоит 199,99 рублей. Также остался большой выбор шерстяных пальто по 149−199 рублей вместо 439,99.









Есть скидки в Mango и на летние платья, юбки и кофты. Многое в одном экземпляре, но есть исключения: например, вечером пятницы 25 января хватало размеров вот такого платья по цене 79,99 рублей вместо 179,99.





В Mango уже сложно выбрать джинсы нужного размера со скидкой, самыми дешевыми оказались модели не самого базового фасона. Например, джинсы на фото с бахромой раньше стоили 129,99, сейчас — 19,99. Выгодно, ведь скидка больше 80%, вопрос только в том, насколько актуально.





Остались футболки от 14,99 рублей, кофты по 39,99 и не самые популярные модели джинсов от 19,99 рублей.

В мужском отделе Mango, который есть только в «Замке», вещей по скидочным ценам осталось совсем мало. Цветные рубашки — по одному размеру, джинсов на худых парней не найти, выбрать что-то по размеру можно разве что из кардиганов. При этом хватает базовых рубашек и пальто.

Кстати, скидки тут в пределах 50%, об этом честно сообщает реклама на входе.





Например, в ассортименте остались рубашки по 69,99, которые раньше продавали по 149,99. Кардиганы и свитера на распродаже будут стоить в пределах 69,99 — 99,99 рублей. Брюки и джинсы тоже по 69,99.

Шерстяные пальто, как и в женском отделе, дешевле обычного порой больше, чем в два раза. То, что продавали раньше за 439,99 рублей теперь стоит 199,99.





United Colors of Benetton: маленькие скидки и большие размеры

На входе в магазин United Colors of Benetton скидки обещают совсем небольшие для финальной распродажи — до 40%. Но на самом деле отдельные модели продают и со скидкой в 50%.

На распродаже осталась как верхняя одежда, так и летние модели. Верхнюю одежду здесь покупать тоже выгодно. Пальто, которое раньше стоило 399 рублей, теперь продают со скидкой в 40% — за 239 рублей, но от 38-го размера.





Пуховик со старым ценником в 363 рубля продается в два раза дешевле — за 181 рубль.

На цветные брюки скидка только 20%, сейчас они стоят 59 рублей. Размеров, правда, осталось немного. Джемперы продают в пределах 40 рублей. Блузки — около 70. Например, такая раньше стоила 122 рубля, а теперь — 61.





В мужском отделе моделей на распродаже заметно меньше. Скидки тоже по 20−50%. Многие из вещей — в последнем размере. Остались скидки на куртки и джемперы. Брюки стоят 36 и 103 рубля, джемперы — по 60−70 рублей.

Мы нашли мужские пуховики с 50% скидкой — за 98 рублей, а также со скидками поменьше — за 130 и 207 рублей.





Reserved: катышки, дешевые платья и много пальто

В магазине польского бренда Reserved в большей части зала тоже уже новая коллекция, но скидки на «старые» вещи обещают как в Европе — в пределах 70%.

Вход в магазин пестрит яркими летними платьями. Такое как на фото, в полоску, раньше продавали за 119,99, теперь его цена — 49,99 рублей. Платье неплохого качества и фасона, но в продаже остались всего две модели.





Примерно также обстоят дела с жакетами. Если раньше бежевый базовый пиджак стоил 139,99 — теперь его продают за 59,99. При этом осталось всего два размера такой модели.

Изучаем верхнюю одежду. Выбор пальто тут просто огромный. Но из тех, что мы выбрали, скидка, опять же, в пределах 60%. Но все равно приятно, учитывая высокие цены на верхнюю одежду.

Вот это шерстяное синее пальто, размеров которого еще хватает, раньше стоило 299,99 рублей, теперь его продают за 119,99 рублей.





Скидки в 70% пообещали в отделе с джинсами. Обычные черные штаны раньше стоили 79,99 рублей, теперь — 29,99. Реальная скидка чуть больше 60%. Остались джинсы самых маленьких размеров.

В мужском отделе выбор снова меньший, чем в женском, но здесь мы нашли одежду со скидкой даже больше чем в 70%.

По приятной цене теперь продают синюю куртку за 39,99, раньше она стоила 99,99 рублей. Также недорогими оказались некоторые рубашки — есть и по 19,99, и по 39,99 рублей.





А черный классический пиджак, который раньше стоил 189,99, сейчас отдают со скидкой почти в 80% — за 39,99 рублей.

И все-таки скидки Reserved до 70% не всегда дотягивают, но разница от старой цены до реальной скидки все равно ощутимая. Но огорчает, что среди новой одежды — вещи с катышками.





Zara: большие скидки и маленький выбор

В Zara процентных скидок не указывают, но, по нашим подсчетам, в основном это 50−60%. На финальной распродаже свой размер найти уже сложно, особенно если это джинсы.

Осталось много футболок и летних блуз со скидкой, их можно найти по цене даже за 9,99 рублей. Свитера, правда, тоже в катышках, продают по 39,99 рублей. Юбки по 29,99, джинсы от 29,99 рублей до 59.





На первый взгляд, выбор платьев в Zara велик, но хороших моделей осталось мало. Например, модное длинное платье с анималистическим принтом сейчас стоит 39,99 рублей, хотя раньше его цена составляла 129 рублей — скидка почти 70%. Но остался только маленький размер.





Из выгодных предложений нашли и верхнюю одежду за 119 рублей. Раньше эта короткая куртка, пальто и пуховик на пуху стоили 229, 259 и 299 рублей соответственно.









В мужском отделе остался большой выбор рубашек по 19,99 и 29,99 рублей — правда, не самых универсальных моделей. Но есть вот такая синяя рубашка за 29,99 рублей, хотя раньше она стоила в три раза дороже — 89,99 рублей.





Остались скидки на клетчатые блейзеры, выбор большой. Такой как на фото стоит 59,99 рублей, скидка на него больше 70%, раньше он стоил 259 рублей.





Верхнюю одежду в Zara тоже выгодно брать по скидке, например, в мужском отделе еще можно найти такое черное пальто с шерстью за 119 рублей, хотя раньше оно стоило почти в четыре раза дороже — 459 рублей.





Ни в одном магазине мы не заметили особого ажиотажа или больших очередей. Скидки на многие модели, за редким исключением, в пределах 50−60%.

По словам продавцов, распродажа закончится, когда придет новая коллекция, так как для нее придется освобождать место. Когда точно — неизвестно.