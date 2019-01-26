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До -22°С ожидается в Беларуси ночью 28 января

27.01.2019 12:21 — Новости Общества | БелТА  
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До -22°С ожидается в Беларуси ночью 28 января
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 28 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по западной половине республики прогнозируется небольшой снег, слабая метель. Днем по юго-западным районам пройдет мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман, в дневные часы в юго-западных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-восточный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16 -22 градусов, максимальная температура в середине дня - 3-9 градусов ниже нуля. По юго-западу ночью будет 4-8 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 1 градуса.-0-

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Теги: Минск
 
 
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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 28 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в...
 
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