До -22°С ожидается в Беларуси ночью 28 января

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 28 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по западной половине республики прогнозируется небольшой снег, слабая метель. Днем по юго-западным районам пройдет мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман, в дневные часы в юго-западных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-восточный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16 -22 градусов, максимальная температура в середине дня - 3-9 градусов ниже нуля. По юго-западу ночью будет 4-8 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 1 градуса.-0-

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