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В Беларуси в 2018 году сократилась численность населения. Зато в Минске очередной рекорд
27.01.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by
В России за прошлый год численность населения
На начало этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 491,8 тысячи человек, сообщает Белстат. Это на 12,9 тысячи меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2017 году население увеличилось на 6,3 тысячи человек.
За прошлый год численность белорусов выросла только в Минске и Минской области, в остальных регионах — сократилась.
В Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 982,4 тысячи человек — на 7,6 тысячи больше, чем год назад. Это рекордный показатель. Так, на начало 2017 года в столице было 1 миллион 974,8 тысячи жителей, а на начало 2016-го — 1 миллион 959,8 тысячи.
В Минской области за 2018 год стало больше на 3,4 тысячи жителей, их число выросло до 1 миллиона 426,5 тысяч человек.
Меньше всего жителей на начало этого года было было в Гродненской и Могилевской областях — 1 миллион 43,7 тысячи и 1 миллион 58,8 тысячи человек соответственно.
При этом заметнее всего за 2018 год сократилась численность населения в Витебской области, которая потеряла 7,8 тысячи человек.
В Беларуси проживает 5 миллионов 70 тысяч женщин и 4 миллиона 422 тысячи мужчин. Население трудоспособного возраста составляет 5 миллионов 432 тысячи человек.
Растет население городов. Но не во всех регионах
Из интересных тенденций — рост численности населения в городах и сокращение в сельской местности. Но есть и исключения. К примеру, в сельской местности за прошлый год поубавилось жителей во всех регионах, кроме Минской области. Здесь их стало на 2,3 тысячи больше — 620,6 тысячи человек на 1 января этого года.
И если в целом по стране за прошлый год выросла численность населения городов, то конкретно в Витебской, Гомельской и Могилевской — снизилась.
На начало этого года в городах Беларуси проживало 7 миллионов 412,1 тысячи человек. Это на 11,3 тысячи больше, чем годом ранее. В городах проживает 78,1% населения Беларуси.
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