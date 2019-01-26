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В Беларуси в 2018 году сократилась численность населения. Зато в Минске очередной рекорд

27.01.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В России за прошлый год численность населения сократилась впервые за 10 лет, а в Германии — за счет миграции выросла на 200 тысяч человек и достигла рекордного уровня за весь период после воссоединения страны. TUT.BY посмотрел, как за прошлый год изменилась численность населения в Беларуси.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

На начало этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 491,8 тысячи человек, сообщает Белстат. Это на 12,9 тысячи меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2017 году население увеличилось на 6,3 тысячи человек.

За прошлый год численность белорусов выросла только в Минске и Минской области, в остальных регионах — сократилась.

В Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 982,4 тысячи человек — на 7,6 тысячи больше, чем год назад. Это рекордный показатель. Так, на начало 2017 года в столице было 1 миллион 974,8 тысячи жителей, а на начало 2016-го — 1 миллион 959,8 тысячи.

В Минской области за 2018 год стало больше на 3,4 тысячи жителей, их число выросло до 1 миллиона 426,5 тысяч человек.

Численность населения Беларуси на 1 января 2019 года
Регион численность на сколько изменилась численность к 1 января 2018 года, тысяч
Брестская 1 миллион 384,5 тысячи -1,9
Витебская 1 миллион 180,2 тысячи -7,8
Гомельская 1 миллион 415,7 тысячи -5
Гродненская 1 миллион 43,7 тысячи -3,7
Минск 1 миллион 982,4 тысячи +7,6
Минская 1 миллион 426,5 тысячи +3,4
Могилевская 1 миллион 58,8 тысячи -5,5
по стране 9 миллионов 491,8 тысячи -12,9

Меньше всего жителей на начало этого года было было в Гродненской и Могилевской областях — 1 миллион 43,7 тысячи и 1 миллион 58,8 тысячи человек соответственно.

При этом заметнее всего за 2018 год сократилась численность населения в Витебской области, которая потеряла 7,8 тысячи человек.

В Беларуси проживает 5 миллионов 70 тысяч женщин и 4 миллиона 422 тысячи мужчин. Население трудоспособного возраста составляет 5 миллионов 432 тысячи человек.

Растет население городов. Но не во всех регионах

Из интересных тенденций — рост численности населения в городах и сокращение в сельской местности. Но есть и исключения. К примеру, в сельской местности за прошлый год поубавилось жителей во всех регионах, кроме Минской области. Здесь их стало на 2,3 тысячи больше — 620,6 тысячи человек на 1 января этого года.

И если в целом по стране за прошлый год выросла численность населения городов, то конкретно в Витебской, Гомельской и Могилевской — снизилась.

На начало этого года в городах Беларуси проживало 7 миллионов 412,1 тысячи человек. Это на 11,3 тысячи больше, чем годом ранее. В городах проживает 78,1% населения Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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