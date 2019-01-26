ВЫ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ КОМПЕТЕНТНО

ОАО «Завод сборного железобетона»

Жильцы подъезда №1 дома № 83 по ул. Гагарина (дому более 35 лет) интересуются, каким образом следует действовать при желании провести ремонт подъезда (требуется шпаклевка и покраска стен, замена окон, освещение, ремонт полов, замена почтовых ящиков). Какие средства при этом используются (отчисления на капитальный ремонт, техобслуживание, собственные средства жителей)? Разъясните, с чего начинать и куда обращаться.

Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь от 02.03.2013 г. и в соответствии со статьей 31 п. 4 Жилищного кодекса ремонт подъездов производится за счет жильцов.

Для проведения работ по ремонту подъезда № 1 жителям дома № 83 по ул. Гагарина необходимо с письменным заявлением обратиться в УП «Жилье». В заявлении должно быть не менее 51 процента подписей жильцов о согласии произвести ремонт в подъезде.

Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.

Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»

Просьба установить на временном остановочном пункте автобусов (в районе ОАО «БАТЭ» в направлении ул. Строителей) навес.

В связи с отсутствием остановочных навесов установить навес на временном остановочном пункте в районе ОАО «БАТЭ» в настоящее время не представляется возможным.

Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.

Срок ввода в действие жилого дома по

ул. Серебренникова (ЖСПК-99) — февраль 2018 года. Однако строительство до сегодняшнего дня не завершено. Когда планируется сдача дома? Какой новый срок установлен? И кто виновен в срыве первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию жилого дома?

Многоквартирный жилой дом по ул. Серебренникова, 41а в г. Борисове (ЖСПК-99), генеральный подрядчик ОАО «Строительный трест № 21», введен в эксплуатацию 03.12.2018 года.

Директор УП «Управление капитального строительства Борисовского района» Круликовский С.Л.

МОУП «Борисовская укрупненная типография имени 1 Мая»

По адресу ул. Днепровская, 27-29 (8 этаж) полтора года назад был произведен наружный ремонт (угловая квартира). Летом было все хорошо, осенью, когда пошли дожди, разошлись швы, залило кухню. Были вызваны специалисты ЖЭУ-3, которые составили акт и поставили на очередь в следующем году на ремонт. Как жить сейчас? В доме холодно и очень дует.

Вопрос о проведении работ по ремонту межпанельных стыков квартиры № 29 в доме № 27 будет рассмотрен при формировании титульных списков на 2019 год.

Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.

ОАО «Борисовский мясокомбинат №1»

В доме № 5 по ул. Нормандия – Неман из кранов идет грязная вода, не пригодная для использования. Такая же некачественная вода периодически поступает в дом №26 по ул. Гончарной.

Водоснабжение жилого дома №5 по ул. Н.-Неман и жилого дома № 26 по ул.Гончарной осуществляется от насосной станции II подъема в/з «Неманица», отбор проб питьевой воды для лабораторных исследований на которой осуществляется ежедневно. 26 и 27 ноября 2018 г.

лабораторией контроля качества питьевой воды ГП «Борисовводоканал» были отобраны пробы питьевой воды по адресам: ул. Н.-Неман, д.5, кв. № 58 и кв. № 72 и из гидранта, расположенного на внутриквартальной водопроводной сети в районе дома № 5 по ул. Н.-Неман, а также в кв. №1 и кв. № 30 по ул. Гончарной, д. 26 и из гидранта, расположенного в районе дома № 24а по ул.Гончарной.

По результатам лабораторных исследований питьевая вода в отобранных пробах соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим и органолептическим показателям (цветность, мутность, запах, привкус), а также по содержанию железа общего.

На ГП «Борисовводоканал» контроль качества питьевой воды из источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляет аккредитованная в системе Национальной аккредитации Республики Беларусь лаборатория контроля качества питьевой воды. Контроль осуществляется согласно «Рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды города Борисова (централизованное водоснабжение)», утвержденной решением Борисовского райисполкома от 05.12.2016 г. № 1892 и согласованной с ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ», результаты которого фиксируются в рабочей документации лаборатории. Питьевая вода, подаваемая потребителям, проходит лабораторный контроль качества по всем показателям, согласно СанПиН 10-124 РБ 99, и никакой обработке не подвергается. Ухудшение качества подаваемой потребителю воды возможно при ликвидации повреждений, проведении ремонтных работ, связанных с опорожнением и наполнением трубопроводов как наружных, так и внутридомовых сетей водоснабжения. ГП «Борисовводоканал» контролирует качество воды только в наружных системах холодного водоснабжения, отвечая за качество предоставляемых услуг на границе своей эксплуатационной ответственности – до ввода водопроводной сети в здание. За обеспечение надлежащей эксплуатации внутридомовой системы водоснабжения отвечает обслуживающая дом организация (УП «Жилье», ПЖСК, ПЖК, службы ведомственных жилых фондов или товарищество собственников). Для оперативного определения причины ухудшения качества воды и фиксации промежутка времени предоставления коммунальной услуги с недостатком потребителям необходимо обращаться в диспетчерскую службу ГП «Борисовводоканал» по тел. 73-23-51 круглосуточно.

Директор КУП «Борисовводоканал» Шаповал Л.М.

В деревне Большое Стахово нет питьевой воды (нет колонок и скважин).

В деревне имеется централизованное водоснабжение по улицам Борисовская, Чуры, Учительская, Береговая, Бочка от артезианской скважины № 20778/70, установлены 4 водоразборные колонки.

Лошницкий сельский исполнительный комитет

Когда будут заасфальтированы дороги и улицы, обустроены тротуары в аг. Лошница?

Асфальтирование дорог, улиц и устройство тротуаров в агрогородке Лошница в 2019 году не предусмотрено.

Директор УП «Жилье» Казановский Д.В.

ОАО «Здравушка-милк»

В связи с ремонтом улицы Гагарина участилось движение автотранспорта в арку дома № 1 по

ул.50 лет БССР. В связи с тем, что узкая проезжая часть, просьба на время ремонта основной дороги установить временный знак «Стоянка запрещена».

Установку дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» на дворовых территориях считаем нецелесообразной, так как движение транспорта и пешеходов регламентируется главой 18 Правил дорожного движения.

Ситуация с интенсивностью движения транспорта будет стабилизирована после открытия 3-й очереди строительства объекта №232/10 – АД «Реконструкция ул. Гагарина в г. Борисове» (участок ул. Гагарина от ул. Строителей до ул.50 лет БССР). Сотрудниками ОГАИ Борисовского РУВД периодически будет осуществляться контроль за соблюдением водителями правил остановки и стоянки во дворе д.1 по ул. 50 лет БССР в г. Борисове.

Начальник ГАИ Борисовского РУВД Ильюшенок Е.С.

УП «Комбинат декоративно-прикладного искусства им. А.М. Кищенко»

Почему на дороге по ул. Заводской не полностью нанесена разметка?

В текущем году ввиду недостаточного финансирования по ул. Заводской были нанесены линии дорожной разметки 1.14.1 (обозначение нерегулируемого пешеходного перехода – «зебра»). Дорожную разметку осевых линий 1.1 планируется нанести в следующем году после выполнения работ по реконструкции данной улицы.

Начальник ГАИ Борисовского РУВД Ильюшенок Е.С.

УП «Зачистье-Агро»

Просим помочь в организации досуга людей среднего возраста (рукоделие, фитнес, танцы) в д. Зачистье.

Учреждение культуры клубного типа Зачистский СДК работает со всеми категориями населения. Для людей среднего возраста в учреждении работают такие клубные формирования, как кружок декоративно-прикладного искусства «Волшебный клубок» (среда 18.00 – 20.00), руководитель Камоска Н.В., кружок сольного пения (четверг, суббота 15.00 – 17.00), руководитель Добровольский О.А., вокальная группа «Спатканне» (четверг, суббота 13.00 – 15.00), руководитель Добровольский О.А. Все кружки работают на бесплатной основе. В связи с отсутствием специалиста такое направление, как фитнес, на данный момент отсутствует.

Директор ГУК «РЦНТ»

Мартинчик Г.Н.