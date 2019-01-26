ГДЕ НАЙТИ УПРАВУ НА МАРШРУТКИ?



А настроение после поездки в маршрутках часто бывает подпорченным, причем основательно. Кто из нас не был свидетелем, как водители маршруток, невзирая на законодательные нормы и пренебрегая безопасностью пассажиров, похлеще базарных бабок, не переставая, болтают по телефону, превышают скорость, нагло «подрезая» других участников движения? Или включают шансон, изобилующий ненормативной лексикой, хотя в салоне едут дети? Или курят, отчего салон маршрутки превращается в газовую камеру?

А порой и техническое состояние маршруток оставляет желать лучшего, не говоря об отсутствии элементарной аккуратности, когда водители не удосужатся даже прибраться в салоне и протереть сиденья и окна.

Немаловажно, что в час «пик» маршрутчики почти поголовно нарушают правила, набивая пассажиров в салоны под завязку, как рыбу – в бочки. И все это делается только ради «длинного рубля».

В последнее время нередки случаи, когда маршрутку приходится ждать не 10 и не 15 минут, а все 40! Одна из коллег рассказала о двух случаях, когда вечером после работы приходилось ждать маршрутку 3 «А» на остановке «ул. 8 Марта» (в направлении к центральной площади). Так, вечером 1 ноября (примерно в 18.20) к остановке одновременно подошли автобус и маршрутка №1. Следом шла маршрутка № 3 «А». Однако ее водитель, увидев скопище транспорта, не потрудился остановиться, а просто проехал мимо.

Примерно через месяц все на той же остановке коллега прождала маршрутку № 3 «А» 40 минут! Водитель, которому пассажиры задали вопрос, почему так редко ходит маршрутка, вместо извинений начал грубить, обвиняя людей во лжи. Об этой ситуации коллега написала в электронном обращении в «Миноблпассажиртранс», в ведении которого сейчас контроль за движением автобусов и маршруток, в том числе и составление расписания

движения.

Ответ, мягко говоря, ошеломил:

«ГП «Миноблпассажиртранс» рассмотрело ваше обращение по вопросу транспортного обслуживания по маршруту № 3А-ТК «Вокзал-3-й микрорайон» и в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Согласно данным программного обес-печения навигационно-информационных комплексов (автоматизированных систем диспетчерского управления) за 04.12.2018 г. и 01.11.2018 г. следует, что все рейсы по вышеуказанному маршруту были выполнены в полном объеме …, соответственно, перевозчиком не было нарушено законодательство…

Директор предприятия А.В. Кохно».

В переводе на общедоступный язык пассажиров косвенно обвинили во лжи, а маршрутчиков оправдали! Хотя бывалые водители могут рассказать, как можно легко «обмануть» даже автоматизированные системы.

Во втором обращении коллега потребовала от руководства предприятия выслать расписание движения маршрутки № 3 «А», на что ей ответили, что, мол, с расписанием можете ознакомиться на сайте предприятия в разделе «Расписание

движения».

Но не спешите радоваться: ни один из разделов сайта не открывается, да и вообще в углу страницы сайта висит неприметное сообщение о том, что «сайт находится в разработке». Интересно: с какого времени он стал недоступным, а главное — надолго ли?

В зимнее время огрехи работы маршрутчиков стали особенно очевидны. На остановках «сараи» на колесах могут притормозить там, где им вздумается, нимало не заботясь об удобстве

пассажиров.

В понедельник 14 января, возвращаясь с работы на маршрутке № 2, читательница «А» увидела, как водитель остановился не на остановке, а дальше ее. В итоге пожилая женщина из салона машины просто упала в огромный, наметенный сугроб, не имея возможности подняться.

Замечания пассажиров водитель, как вы понимаете, проигнорировал.

Читатели часто спрашивают: «Почему так получается? Мы оплачиваем отнюдь не дешевую услугу перевозки, а в результате водители чувствуют себя эдакими «царьками» и относятся к пассажирам без намека на уважение: не как к людям, позволяющим им заработать, а как к навязчивым нищебродам? А между тем, пассажироперевозки — это та же сфера услуг! И если мы говорим о том, что продавцы обязаны вежливо обращаться с покупателями, то почему это правило не распространяется на водителей маршруток, которые стали неуправляемыми?» А руководство «Миноблпассажиртранса» вместо объективного разбирательства в проблеме предпочитает отделываться пустыми отписками, оправдывая

маршрутчиков.

Мне нечего ответить на эти вопросы, которые сегодня звучат риторически. Ведь пока получается, что для многих водителей маршруток и закон не писан.

Возможно, суть проблемы заключается в невысокой культуре водителей и в том, что наниматели на это не обращают внимания. Да и то сказать: зачем? Им ведь главное, чтобы доходы были...

Вера НИКОЛАЕВА