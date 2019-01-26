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В прошлом году в семьях Пинского района родилось 365 детей

27.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Начальник отдела загс Пинского райисполкома Анна Зенютич рассказала об итогах работы отдела загс за 2018 год.

В прошлом году в семьях Пинского района родилось 365 детей
– В минувшем году отделом загс и сельисполкомами совершено 1 413 записей актов гражданского состояния.

Сельисполкомами было зарегистрировано 365 рождений, из них 54 – в торжественной обстановке. Родилось 196 мальчиков, 169 девочек. В 96 семьях родился первый ребенок, в 121-й – второй, в 91-й – третий, в 33-х – четвертый, в 12-ти – по шестому ребенку. В семье Хомич из деревни Мокрая Дубрава родился 13-й ребенок – девочка Екатерина. В трех семьях родились двойни.

Самые распространенные имена мальчиков – Матвей (17), Артем (13), Александр и Михаил (по 11), девочек – Дарья (12), Ксения (10), Анна и Ева (по 9). К редким именам стали относиться такие имена мальчиков, как Максим, Денис, Платон, Тихон (по 1), девочек – Алеся, Виталина, Диана, Карина, Марина (по 1). Имеются и крайне редкие, экзотические имена мальчиков – Авенир, девочек – Самира, Эмануэла. Средний возраст отцов составил 30 лет, матерей – 27 лет.

Зарегистрирован 201 брак, из них 152 в торжественной обстановке. С выездом к месту проведения торжества отделом загс зарегистрировано 30 браков, сельисполкомами – 25 браков.

С иностранными гражданами зарегистрировано 14 браков. Семьи созданы с гражданами Украины, Российской Федерации, Грузии, Молдовы, Казахстана.

Средний возраст вступающих в брак мужчин составил 30 лет, женщин – 28 лет. Впервые брак зарегистрировали 167 человек.

По взаимному согласию супругов в соответствии со статьей 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье расторгнуто 17 браков. Средний возраст мужчин, расторгших брак, составил 42 года, женщин – 40 лет.

Сельисполкомами совершено 777 записей актов о смерти. Средний возраст умерших мужчин составил 69 лет, женщин – 80 лет.

Совершено 40 записей акта об установлении отцовства, 10 – о перемене имени, 3 – об усыновлении. Восстановлена 1 запись акта о рождении.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.

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