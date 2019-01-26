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Социально-педагогический центр Пинского района выражает огромную признательность друзьям за счастливые мгновения

27.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Социально-педагогический центр Пинского района выражает огромную признательность друзьям за счастливые мгновения
Администрация государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр Пинского района» выражает огромную признательность друзьям за благотворительную помощь, оказанную нашим воспитанникам.

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи, душевного тепла, чудесных событий. От имени воспитанников мы говорим огромное спасибо за исполнение детских заветных, казавшихся несбыточными, желаний заместителю председателя Пинского райисполкома А.К. Буднику, председателю Логишинского сельисполкома В.А. Шушко, отделу по образованию Пинского райисполкома, райкому профсоюза работников образования и науки, руководителям предприятий и организаций Логишинского сельсовета (ОАО «Пинскрайагросервис», ОАО «Логишин», ЛТФ «Янтарь»).

Социально-педагогический центр Пинского района выражает огромную признательность друзьям за счастливые мгновения
Представители ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «Банк ВТБ», ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пинского района», сети магазинов «FUNTASTIK» осчастливили, подарили радостные мгновения детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вселили в детские сердца надежду на то, что чудеса существуют, что есть в мире люди, которые готовы поделиться своей добротой, поддержать в трудную минуту.

Социально-педагогический центр Пинского района выражает огромную признательность друзьям за счастливые мгновения
Было невероятно приятно получать поздравления от сотрудников Пинского пограничного отряда, Пинского РОВД, волонтеров БОО «С добротой по миру», РУП «Белпочта», семинаристов Пинской духовной семинарии, сотрудников Дома милосердия г.п. Логишин, учащихся Пинского аграрного технологического колледжа, педагогов и учащихся учреждений образования Пинского района и многих других небезразличных к детским судьбам людей.

Социально-педагогический центр Пинского района выражает огромную признательность друзьям за счастливые мгновения
Все гости и друзья, посетившие нас в праздничные дни, понимают, что дети, лишенные родительской заботы, могут рассчитывать только на поддержку государства и людей, которым творить добро, вселять в детские души надежду доставляет радость, становится нормой жизни. Поэтому мы сердечно благодарны вам всем за внимание и чуткость, улыбки и радость, отзывчивость и сердечность, которые почувствовал каждый из наших воспитанников.

Примите наше искреннее восхищение вашей добротой и щедростью! Тысячи слов «СПАСИБО» не хватит, чтобы выразить, насколько мы вам благодарны! Мы желаем, чтобы все ваши планы стали реальностью!

Светлана Рудкаускас,
директор ГУО «Социально-педагогический центр Пинского района».

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