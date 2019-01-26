Молоко сдали, молоко приняли…

Уже не первый год излишки сельхозпродукции у жителей Круглицкого сельсовета закупает индивидуальный предприниматель из Новолукомля. Житель города энергетиков Юрий Ровин оборудовал автомобиль соответствующим образом и регулярно посещает личные подворья.





В зимний период ЛПХ сельсовета реализуют 700 — 800 килограммов молока в сутки. Летом данный показатель значительно увеличивается.

— В прошлом году во время пастбищного сезона в сутки 1,5 тонны молока с подворий собирал, — поделился Юрий Григорьевич. — Очень важно ценную продукцию своевременно у трудолюбивых хозяев забрать и пустить на переработку. Для этого созданы все условия. Заключил договор с молокозаводом, туда собранные излишки и привожу. Затем получаю расчёт. Далее по списку произвожу начисления молокосдатчикам. Последние получают деньги через отделение почтовой связи. Каждые десять дней — выплата.

Не один десяток километров ежедневно приходится преодолевать Юрию Ровину. Круглицкий сельсовет по территории один из крупнейших. Но в каждую деревеньку молокосборщик непременно заезжает. Если есть заказ, разумеется.

Всё собранное молоко из окрестных деревень оперативно попадает к переработчику. Все довольны. В Круглицком сельисполкоме уверены: закуп продукции организован на должном уровне. Спорных вопросов не возникает. Приход предпринимателей в данную сферу деятельности себя явно оправдывает.

— Держу двух бурёнок, — рассказала жительница Круглицы Светлана Данилкина. — В декабре коровки мои отелились. Как принято говорить, молоко пошло. В январе рассчитываю 500-600 рублей заработать. Хорошее подспорье. Конечно, приходится немало трудиться. Рано вставать, поздно ложиться. Но такой уклад привычен. Лет двадцать точно занимаюсь производством молока.





Светлана Данилкина — один из лучших молокосдатчиков на территории сельсовета. По такому показателю, как реализация продукции на одну корову, трудолюбивая сельчанка уж точно в первых рядах.

По словам индивидуального предпринимателя Юрия Ровина, работать с людьми ему нравится. Каждая сторона выполняет свои обязательства. В результате польза обоюдная. То, к чему и следует стремиться.

На начало года на подворьях жителей Круглицкого сельсовета насчитывалось чуть больше сотни коров. В сравнении с 2018-м зафиксировано некоторое снижение численности поголовья. Сельчане продолжают производить излишки сельскохозяйственной продукции, тем самым внося свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Естественно, трудолюбивых хозяев нужно всячески поддерживать.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.