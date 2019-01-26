ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молоко сдали, молоко приняли…

27.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Уже не первый год излишки сельхозпродукции у жителей Круглицкого сельсовета закупает индивидуальный предприниматель из Новолукомля. Житель города энергетиков Юрий Ровин оборудовал автомобиль соответствующим образом и регулярно посещает личные подворья.

Молоко сдали, молоко приняли…

Предприниматель Юрий Ровин занимается закупом молока у жителей Круглицкого сельсовета.

В зимний период ЛПХ сельсовета реализуют 700 — 800 килограммов молока в сутки. Летом данный показатель значительно увеличивается.
— В прошлом году во время пастбищного сезона в сутки 1,5 тонны молока с подворий собирал, — поделился Юрий Григорьевич. — Очень важно ценную продукцию своевременно у трудолюбивых хозяев забрать и пустить на переработку. Для этого созданы все условия. Заключил договор с молокозаводом, туда собранные излишки и привожу. Затем получаю расчёт. Далее по списку произвожу начисления молокосдатчикам. Последние получают деньги через отделение почтовой связи. Каждые десять дней — выплата.
Не один десяток километров ежедневно приходится преодолевать Юрию Ровину. Круглицкий сельсовет по территории один из крупнейших. Но в каждую деревеньку молокосборщик непременно заезжает. Если есть заказ, разумеется.
Всё собранное молоко из окрестных деревень оперативно попадает к переработчику. Все довольны. В Круглицком сельисполкоме уверены: закуп продукции организован на должном уровне. Спорных вопросов не возникает. Приход предпринимателей в данную сферу деятельности себя явно оправдывает.
— Держу двух бурёнок, — рассказала жительница Круглицы Светлана Данилкина. — В декабре коровки мои отелились. Как принято говорить, молоко пошло. В январе рассчитываю 500-600 рублей заработать. Хорошее подспорье. Конечно, приходится немало трудиться. Рано вставать, поздно ложиться. Но такой уклад привычен. Лет двадцать точно занимаюсь производством молока.

Молоко сдали, молоко приняли…

Светлана Данилкина из центральной усадьбы — один из самых активных молокосдатчиков.

Светлана Данилкина — один из лучших молокосдатчиков на территории сельсовета. По такому показателю, как реализация продукции на одну корову, трудолюбивая сельчанка уж точно в первых рядах.
По словам индивидуального предпринимателя Юрия Ровина, работать с людьми ему нравится. Каждая сторона выполняет свои обязательства. В результате польза обоюдная. То, к чему и следует стремиться.
На начало года на подворьях жителей Круглицкого сельсовета насчитывалось чуть больше сотни коров. В сравнении с 2018-м зафиксировано некоторое снижение численности поголовья. Сельчане продолжают производить излишки сельскохозяйственной продукции, тем самым внося свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Естественно, трудолюбивых хозяев нужно всячески поддерживать.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже не первый год излишки сельхозпродукции у жителей Круглицкого сельсовета закупает индивидуальный предприниматель из Новолукомля. Житель города энергетиков...
 
Новости дня
Новости общества
 
Социально-педагогический центр Пинского района выражает огромную признательность друзьям за счастливые мгновения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика