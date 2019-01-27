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В Витебске построят новый торгово-спортивный центр - с бассейном, сауной, хаммамом

28.01.2019 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске на проспекте Строителей появится новый торгово-спортивный центр — между ТРЦ «ТриО» и «Омегой».


Фото: instagram.com/trio_vitebsk

По проекту, в новом центре разместятся бассейн, тренажерный зал, сауна и хаммам (турецкая баня), торговые объекты. Запланирована зона фудкорта — с видом на проспект Строителей, сообщает ТРЦ "ТриО" в своем инстаграм.

Здание спортивно-развлекательного центра соединят надземным переходом через второй этаж с ТРЦ «ТриО». Две постройки разделит пешеходный бульвар.


Фото: instagram.com/trio_vitebsk
 
Теги: Витебск
 
 
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Здесь разместятся бассейн, тренажерный зал, сауна и хаммам (турецкая баня), торговые объекты.
 
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