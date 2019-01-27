|
В Витебске построят новый торгово-спортивный центр - с бассейном, сауной, хаммамом
28.01.2019 06:45 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске на проспекте Строителей появится новый торгово-спортивный центр — между ТРЦ «ТриО» и «Омегой».
По проекту, в новом центре разместятся бассейн, тренажерный зал, сауна и хаммам (турецкая баня), торговые объекты. Запланирована зона фудкорта — с видом на проспект Строителей,
Здание спортивно-развлекательного центра соединят надземным переходом через второй этаж с ТРЦ «ТриО». Две постройки разделит пешеходный бульвар.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь разместятся бассейн, тренажерный зал, сауна и хаммам (турецкая баня), торговые объекты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)