В Витебске построят новый торгово-спортивный центр - с бассейном, сауной, хаммамом

В Витебске на проспекте Строителей появится новый торгово-спортивный центр — между ТРЦ «ТриО» и «Омегой».



Фото: instagram.com/trio_vitebsk

По проекту, в новом центре разместятся бассейн, тренажерный зал, сауна и хаммам (турецкая баня), торговые объекты. Запланирована зона фудкорта — с видом на проспект Строителей, сообщает ТРЦ "ТриО" в своем инстаграм.

Здание спортивно-развлекательного центра соединят надземным переходом через второй этаж с ТРЦ «ТриО». Две постройки разделит пешеходный бульвар.



Фото: instagram.com/trio_vitebsk