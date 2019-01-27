Проспект, фигурное катание, память о блокаде и наглая кража из Третьяковки - все за выходные

Узнали, что белорусские власти в этом году намерены нанести очередной удар по дедолларизации. Напомним, в прошлом года на проблему долларизации в нашей стране обращали внимание как в МВФ, так и в ЕАБР. Как будут бороться с долларами в отечественной экономике — расскажем здесь. (Биткоин вон сам с собой борется, похоже — за год подешевел на треть, и это, похоже, не предел) А еще в следующем году планируют на треть урезать кредитование госпрограмм, представляете?
Денег нет, но мы все держимся. Под Дрогичином разваливается памятник архитектуры XIX века, местные ищут хоть какие-то средства, чтобы его спасти. Перспективы получить бюджетное финансирование туманные, поэтому открыли благотворительный счет для сбора средств на восстановление памятника. Пока краудфанд-кампания стоит на месте: «Ни копеечки не было вообще». Может, всем миром соберемся?..
Выходные выдались очень спортивными: минское хоккейное «Динамо» удивило — после пяти поражений подряд наконец-то выиграло, закончился Australian Open — вот кто выиграл мужской и женский одиночные турниры, на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце у женщин был масс-старт — и вот где финишировала наша Ира Кривко (в мужской масс-старт белорусы не отобрались). А в Минске Александр Лукашенко закрыл Чемпионат Европы по фигурному катанию: «Я всю жизнь простоял на коньках и сейчас, оказавшись без всякой защиты, ощутил некоторый страх. А как фигуристы, выходя раздетыми, полуголыми, прыгают, вертятся, крутятся и выписывают фигуры? Да они более мужественные люди, чем хоккеисты», — говорит наш президент. Напомним, с 22 по 26 января на «Минск-Арене» были разыграны четыре комплекта наград. У мужчин выиграл испанец Хавьер Фернандес, у женщин — россиянка Софья Самодурова, в соревновании парников — французский дуэт Морган Сипре и Ванесса Джеймс, а в танцах на льду их соотечественники — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Лучшая фигуристка Беларуси наблюдала за ЧЕ с трибуны — и вот почему. «Когда пришла смотреть короткую программу и увидела девочек на льду — как они катали и сколько набирали баллов, — мне было обидно. Не могу сказать, что я хуже девочек, которые выступили у нас». А вот здесь у нас, кстати, блиц-интервью легендарной Татьяны Тарасовой.
Если вы не так спортивны, как все эти люди, а хотелось бы — то почитайте, с чего начать: как определить, что у вас, например, есть лишний вес, и выбрать подходящие физические нагрузки, которые помогут с ним бороться. Не сами советуем, не беспокойтесь — врача спросили, ему можно верить! Ну и заодно (пока не прошел порыв изменить жизнь к лучшему) избавьтесь от пяти вредных привычек — тоже не помешает. И помните: никогда не поздно изменить свою жизнь!
Хотите больше знать о своем здоровье и о том, как его сохранить? Мы запускаем почтовую рассылку, где раз в неделю наш редактор будет выбирать для вас полезные советы врачей и важные новости медицины. Ни спама, ни рекламы — только здоровье. Готовы подписаться? Тогда оставьте ваш email по ссылке.
Вы знаете, что такое ЧВК? А о «ЧВК Вагнера» слышали? В новом выпуске нашей «Простой политики» объясним вам, чем занимаются ЧВК и сколько зарабатывают — и наемники они, в конце концов, или нет.
Посмотрите, какая прелесть! В Россонском районе за последние месяцы родилось 30 молодых телят, то есть зубрят — их тоже так называют. Вообще выжить зимой в природе без помощи человека зубрятам проблематично, но у этих малышей есть хорошие шансы встретить весну — им всегда оставляют еду на подкормочных площадках местного охотхозяйства.
В Третьяковке украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Вы тоже удивлены? Говорят, сделать это было очень просто: ««Просто одетый» мужчина «бодрым шагом подошел к картине и снял [ее] со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли. Криков нет — может, работник меняет картину? А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит».
Что в Венесуэле? Утром в субботу стало известно, что правительство Николаса Мадуро попросило Банк Англии вернуть находящиеся там золотые слитки на сумму $ 1,2 млрд. Банк отказал. Хуан Гуайдо, взявший на себя исполнение полномочий главы государства, заявил, что решение Банка Англии является началом процесса защиты активов народа страны: «Мы не позволим больше злоупотреблений и кражу денег, предназначенных на еду, медицину и на будущее наших детей». Крупные европейские страны назвали условия признания Гуайдо президентом Венесуэлы (его уже признали Соединенные Штаты, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль и другие), а тот рассказал о новых выборах. Россия и США же в выходные поспорили на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле — не могли определиться, вмешиваться ли во внутренние дела.
Вчера была важная историческая дата: 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это день не только воинской славы, но и горькой памяти об одной из самых страшных страниц Великой войны. Вот здесь — фрагменты воспоминаний академика Дмитрия Лихачева, вместе с семьей пережившего кошмарную зиму 1941−42 годов. В этих мемуарах — вся палитра человеческих характеров: от непревзойденного мужества и благородства до бездонной низости. «У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей, мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны. Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным… Ведь самое важное в еде — белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, — отрежешь у трупа…».
Кстати. Помните, писали, что в новом учебном году школьники старших классов будут изучать«Основы семейной жизни»? Учебника по предмету пока нет, но в помощь учителям предлагают список литературы на 46 пунктов, в том числе изданных в 80-е и 90-е годы прошлого века. Мы составили небольшой тест по двум из них — и поняли, что ничего не знаем о семейной жизни (если верить тому, что написано в книжках). А вы?
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.