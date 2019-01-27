Проспект, фигурное катание, память о блокаде и наглая кража из Третьяковки - все за выходные

Доброе утро, все 9 миллионов 475,6 тысячи человек, которые живут в Беларуси !

Какая прекрасная погода была в выходные! Нагулялись? На санках-лыжах-тюбингах-досках накатались? Видели , какие скульптуры из снега и льда сделали в парках Минска? Теперь придется укутаться в шарфы и приготовиться к погодным неприятностям , увы. Зато будет время пробежаться по распродажам в магазинах одежды : там, говорят, сухо, тепло и дешево. А если вдруг будете в могилевском ТЦ «Парк Сити», обязательно выпейте кофе в точке, где работают уникальные бариста , — вам точно будет приятно познакомиться с этими ребятами!

















Что в Венесуэле ? Утром в субботу стало известно, что правительство Николаса Мадуро попросило Банк Англии вернуть находящиеся там золотые слитки на сумму $ 1,2 млрд. Банк отказал . Хуан Гуайдо, взявший на себя исполнение полномочий главы государства, заявил, что решение Банка Англии является началом процесса защиты активов народа страны: « Израиль и другие) Мы не позволим больше злоупотреблений и кражу денег, предназначенных на еду, медицину и на будущее наших детей». Крупные европейские страны назвали условия признания Гуайдо президентом Венесуэлы (его уже признали Соединенные Штаты, Канада, большинство латиноамериканских стран,и другие) рассказал о новых выборах . , а тот поспорили на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле — не могли определиться, вмешиваться ли во внутренние дела.

? Утром в субботу стало известно, что правительство Николаса Мадуро попросило Банк Англии вернуть находящиеся там золотые слитки на сумму $ 1,2 млрд. . Хуан Гуайдо, взявший на себя исполнение полномочий главы государства, заявил, что решение Банка Англии является началом процесса защиты активов народа страны: « на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле — не могли определиться, вмешиваться ли во внутренние дела. Вчера была важная историческая дата: 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это день не только воинской славы, но и горькой памяти об одной из самых страшных страниц Великой войны. Вот здесь — фрагменты воспоминаний академика Дмитрия Лихачева , вместе с семьей пережившего кошмарную зиму 1941−42 годов. В этих мемуарах — вся палитра человеческих характеров: от непревзойденного мужества и благородства до бездонной низости. «У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей, мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны. Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным… Ведь самое важное в еде — белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, — отрежешь у трупа…».

Все новости субботы, 26 января

Все новости воскресенья, 27 января

Кстати. Помните, писали, что в новом учебном году школьники старших классов будут изучать «Основы семейной жизни»? Учебника по предмету пока нет, но в помощь учителям предлагают список литературы на 46 пунктов, в том числе изданных в 80-е и 90-е годы прошлого века. Мы составили небольшой тест по двум из них — и поняли, что ничего не знаем о семейной жизни (если верить тому, что написано в книжках). А вы ?

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