Нулевая температура и снегопады. Погода в Могилеве на неделю

Последние дни января и начало февраля в Могилеве будут снежными. А еще последний месяц этой зимы принесет потепление: температура воздуха будет нулевой. По предварительным данным, в выходные будет даже +1°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 28 января, будет пасмурно и все еще морозно: утром ожидается до -18°С, днем -10°С. Вечером прогнозируют порывистый ветер.

Во вторник, 29 января, весь день ожидаются ветреная погода и мокрый снег. Температура воздуха составит 0 °C.

В среду ветер утихнет, но будет по-прежнему пасмурно, снежно, около нуля.

Последний день января не будет отличаться от предыдущего. В четверг — пасмурно, мокрый снег, около нуля.

В пятницу, 1 февраля, вернется порывистый ветер, но снег прекратится — по крайней мере, днем. Будет по-прежнему −1…0°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .