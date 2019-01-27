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Нулевая температура и снегопады. Погода в Могилеве на неделю
28.01.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Последние дни января и начало февраля в Могилеве будут снежными. А еще последний месяц этой зимы принесет потепление: температура воздуха будет нулевой. По предварительным данным, в выходные будет даже +1°С.
Сегодня, 28 января, будет пасмурно и все еще морозно: утром ожидается до -18°С, днем -10°С. Вечером прогнозируют порывистый ветер.
Во вторник, 29 января, весь день ожидаются ветреная погода и мокрый снег. Температура воздуха составит 0 °C.
В среду ветер утихнет, но будет по-прежнему пасмурно, снежно, около нуля.
Последний день января не будет отличаться от предыдущего. В четверг — пасмурно, мокрый снег, около нуля.
В пятницу, 1 февраля, вернется порывистый ветер, но снег прекратится — по крайней мере, днем. Будет по-прежнему −1…0°С.
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Февраль принесет с собой потепление. Причем в выходные прогнозируют +1 градус.
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