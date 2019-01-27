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Январь раскис. Погода в Гомеле на неделе
28.01.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
На предстоящей неделе январь сменит гнев на милость. Станет заметно теплее. Но разве кто-то просил?
В ближайшие дни,
Итак, в понедельник прогнозируется все еще зимняя погода — солнечно и до -7°C.
Во вторник и среду уже +1°C и мокрый снег.
В четверг до +3°C, дождь и гололед (водители, осторожнее).
В пятницу без осадков и около нуля.
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В ближайшие дни январь сменит гнев на милость. Станет заметно теплее. Но разве кто-то просил?
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