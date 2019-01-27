Январь раскис. Погода в Гомеле на неделе

На предстоящей неделе январь сменит гнев на милость. Станет заметно теплее. Но разве кто-то просил?





В ближайшие дни, по данным pogoda.by, нас ждет… нет не весна, всего лишь оттепель. Но, если честно, то лучше бы и не надо.

Итак, в понедельник прогнозируется все еще зимняя погода — солнечно и до -7°C.

Во вторник и среду уже +1°C и мокрый снег.

В четверг до +3°C, дождь и гололед (водители, осторожнее).

В пятницу без осадков и около нуля.