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Мокрый снег и дожди. На смену морозам в Бресте придет слякоть
28.01.2019 07:20 — Новости Общества | Tut.by
Начало новой рабочей неделе в Бресте пройдет без осадков, а под конец возможны мокрый снег и дожди.
Понедельник будет облачным без осадков. Днем температура воздуха будет около 0°C,
В ночь на вторник возможна метель. Утром будет облачно с прояснениями, столбик термометра опустится до -4°С, а во второй половине дня поднимется до +2°С.
В среду днем ожидается ясная погода без осадков. Днем ожидается два градуса мороза.
С четверга тренд на потепление продолжится. Во второй половине дня возможен мокрый снег и +2°С.
Пятница будет щедрой на осадки. Утром обещзают мокрый снег, а днем возможен дождь. Температура воздуха составит +1...3°С.
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Начало новой рабочей неделе в Бресте пройдет без осадков, а под конец возможны мокрый снег и дожди.
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