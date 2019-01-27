Мокрый снег и дожди. На смену морозам в Бресте придет слякоть

Начало новой рабочей неделе в Бресте пройдет без осадков, а под конец возможны мокрый снег и дожди.



Фото: Reuters

Понедельник будет облачным без осадков. Днем температура воздуха будет около 0°C, сообщает pogoda.by.

В ночь на вторник возможна метель. Утром будет облачно с прояснениями, столбик термометра опустится до -4°С, а во второй половине дня поднимется до +2°С.

В среду днем ожидается ясная погода без осадков. Днем ожидается два градуса мороза.

С четверга тренд на потепление продолжится. Во второй половине дня возможен мокрый снег и +2°С.

Пятница будет щедрой на осадки. Утром обещзают мокрый снег, а днем возможен дождь. Температура воздуха составит +1...3°С.