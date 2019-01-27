Картина выходных: итоги ЧЕ по фигурному катанию, бюджет с профицитом и белорусский марсоход

ВЧЕРА

Картина выходных. 26-27 января

В Минске красочным гала-представлением завершился ЧЕ по фигурному катанию. В торжественной церемонии закрытия турнира принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства вышел на лед после выступлений именитых фигуристов и победителей турнира, когда все они собрались на арене, чтобы попрощаться со зрителями. Президент отметил, что Беларусь заслужила принять ЧМ по фигурному катанию и доказала, что может это сделать на высоком уровне.

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который прошел в Минске, будет способствовать развитию этого вида спорта в Беларуси. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Минск - город, куда хочется вернуться вновь: итоги и впечатления от ЧЕ-2019 .

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро ситуацию в Венесуэле и заявил о приверженности мирному урегулированию.

Нужно встречаться с молодежью , чтобы слышать их проблемы. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время встречи с учащимися полоцкой гимназии №1 в рамках проекта "ШАГ: школа активного гражднина".

Эксперты об ужесточении антитабачного законодательства в Беларуси.

Smart-мембраны, глюкозные тест-полоски, носители для стволовых клеток - молодые ученые о разработках .

Семиклассник минской гимназии №6 Дмитрий Максимук собирает марсоход .

https://www.belta.by/regions/view/semiklassnik-iz-minska-sobiraet-marsohod-334239-2019/

Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем $2 млрд в эквиваленте, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

Кредитование госпрограмм в Беларуси в 2019 году сокращается на 35,5%.

ОАО "АСБ Беларусбанк" прорабатывает возможность организации биржевой площадки по торговле криптовалютами , заявил председатель правления банка Виктор Ананич. Беларусбанк также примет решение о возобновлении кредитования покупки и строительства жилья на текущей неделе.

Премьер-министр Монако Серж Тель предложил организовать визит деловых кругов княжества в Беларусь.

Отношения Беларуси и Израиля больше семейные, чем политические, заявил посол Израиля в Беларуси Алон Шогам. По его словам, Вторая мировая война еще больше сплотила евреев и белорусов, связала народы еще одной невидимой нитью.

"Белгоспищепром" прорабатывает вопрос о вхождении китайских инвесторов в Скидельский сахарный комбинат, сообщил председатель концерна Александр Забелло.

БелАЗ откроет центры техподдержки в Кемеровской области и Мурманске.

Пилотный маршрут с белорусскими электробусами запустят в азербайджанском городе Гянджа в 2019 году.

Качество содержания дорог в Беларуси будет одним из основных приоритетов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. В этом году Минтранс планирует провести текущий ремонт порядка 670 км дорог, еще 20 км дорог ждет капитальный ремонт.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур в Ботаническом саду.

РЕПОРТАЖ: В одной упряжке, или Гонки "Северных псов" как испытание дружбы.

В Столбцах волк напал на людей , пострадали четыре человека.

Организаторы соревнований по велоспорту на шоссе во время II Европейских игр в Минске назвали маршрут, по которому пройдут старты.

Определены победители "Снежного снайпера" в Минской области.

Белорусский дзюдоист Александр Ваховяк завоевал бронзу на турнире серии Гран-при в Израиле.

Немка Лаура Дальмайер победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Антхольце, Ирина Кривко финишировала 7-й.

Французский композитор Мишель Легран скончался на 87-м году жизни.

Прорыв дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс унес жизни около 40 человек, еще 252 числятся пропавшими без вести. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с трагедией.

В результате двух взрывов , которые прогремели рядом с католической церковью на юге Филиппин, погибли 20 человек, 111 пострадали.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 января

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Активисты Минской областной организации БРСМ представят 32 проекта на презентации-выставке молодежных инициатив "100 идей для Беларуси", которая пройдет на базе научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию в Жодино.

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси по 31 января проводит дни открытых дверей во время праздничных мероприятий, посвященных Дню белорусской науки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 января

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135 лет назад родился Луцкевич Антон Иванович (Литва), белорусский политический и общественный деятель, историк, публицист, литературный критик. С 1906 г. в Вильно, издавал газету "Наша доля", "Наша нiва". В печати выступал под псевдонимом Антон Навина. Автор книг, брошюр, статей по истории Беларуси, белорусскому правописанию, истории белорусского возрождения, литературно-критических статей. Умер в 1946(?) году.

115 лет назад родился Барщ Михаил Осипович (г.Москва), русский архитектор, педагог, профессор. В 1948-1952 гг. работал в Беларуси. Один из авторов планировки и застройки площадей Я.Коласа и Победы, жилых домов на Ленинском проспекте (ныне проспект Независимости) в Минске. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1976 году.

105 лет назад родилась Ботвинник Любовь Яковлевна (г.Минск), диктор белорусского радио, заслуженный деятель культуры Беларуси. Работала над радиокомпозициями театральных спектаклей. Умерла в 1980 году.

65 лет назад родилась Уинфри Опра, популярная американская телеведущая. На протяжении многих лет считается одной из самых влиятельных знаменитостей мира.

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