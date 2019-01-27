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Картина выходных: итоги ЧЕ по фигурному катанию, бюджет с профицитом и белорусский марсоход
28.01.2019 07:56 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 26-27 января
В Минске красочным
Чемпионат Европы по фигурному катанию, который прошел в Минске, будет способствовать
Минск - город, куда хочется вернуться вновь:
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Нужно
Эксперты об ужесточении
Smart-мембраны, глюкозные тест-полоски, носители для стволовых клеток - молодые
Семиклассник минской гимназии №6 Дмитрий Максимук
https://www.belta.by/regions/view/semiklassnik-iz-minska-sobiraet-marsohod-334239-2019/
ОАО "АСБ Беларусбанк" прорабатывает возможность организации биржевой площадки по
Премьер-министр Монако Серж Тель предложил организовать
"Белгоспищепром" прорабатывает вопрос о вхождении
БелАЗ откроет
Пилотный маршрут с
Качество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль-конкурс
РЕПОРТАЖ: В одной упряжке, или
В Столбцах
Организаторы
Определены
Белорусский дзюдоист Александр Ваховяк
Немка Лаура Дальмайер победила в
Французский композитор
В результате
СЕГОДНЯ
Анонсы на 28 января
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Активисты Минской областной организации БРСМ представят 32 проекта на презентации-выставке молодежных инициатив "100 идей для Беларуси", которая пройдет на базе научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию в Жодино.
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси по 31 января проводит дни открытых дверей во время праздничных мероприятий, посвященных Дню белорусской науки.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 29 января
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135 лет назад родился Луцкевич Антон Иванович (Литва), белорусский политический и общественный деятель, историк, публицист, литературный критик. С 1906 г. в Вильно, издавал газету "Наша доля", "Наша нiва". В печати выступал под псевдонимом Антон Навина. Автор книг, брошюр, статей по истории Беларуси, белорусскому правописанию, истории белорусского возрождения, литературно-критических статей. Умер в 1946(?) году.
115 лет назад родился Барщ Михаил Осипович (г.Москва), русский архитектор, педагог, профессор. В 1948-1952 гг. работал в Беларуси. Один из авторов планировки и застройки площадей Я.Коласа и Победы, жилых домов на Ленинском проспекте (ныне проспект Независимости) в Минске. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1976 году.
105 лет назад родилась Ботвинник Любовь Яковлевна (г.Минск), диктор белорусского радио, заслуженный деятель культуры Беларуси. Работала над радиокомпозициями театральных спектаклей. Умерла в 1980 году.
65 лет назад родилась Уинфри Опра, популярная американская телеведущая. На протяжении многих лет считается одной из самых влиятельных знаменитостей мира.
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ВЧЕРА Картина выходных. 26-27 января Читать далее на сайте БелТА
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