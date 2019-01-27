Качество содержания дорог будет в приоритете Минтранса - Авраменко

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество содержания дорог в Беларуси будет одним из основных приоритетов в работе Министерства транспорта и коммуникаций. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

"Качество содержания (автодорог. - Прим. БЕЛТА) - это приоритет, которому будет уделяться большое внимание", - сказал министр. Особое внимание, по его словам, будет уделено содержанию дорог первой категории и платных дорог.

В этом году Минтранс планирует провести текущий ремонт примерно 670 км дорог, еще 20 км дорог ждет капитальный ремонт. К 1 мая все дороги должны быть подготовлены к летней эксплуатации, отметил министр.

В беседе с корреспондентом телеканала Алексей Авраменко рассказал о планах по дальнейшей электрификации железнодорожных путей: "У нас 1200 км железнодорожных путей электрифицировано, по ним осуществляется перевозка где-то 46% грузов и пассажиров. Есть проект, который в ближайшее время будет реализован на участке Жлобин - Калинковичи". Ведомство намерено развивать и контейнерные перевозки. Будет улучшаться качество обслуживания пассажиров, обновляться подвижной состав.-0-