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В гомельском подъезде, где кто-то поджигал кладовые, снова горело. На этот раз почтовые ящики
28.01.2019 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Жильцы дома № 97 на улице Советской в Гомеле опять обеспокоены. 25 января вечером кто-то снова поджег их подъезд. Какой по счету раз уже никто и не упомнит.
— 25 января примерно в 21.30 у нас в подъезде снова горело. На первом этаже кто-то поджег бумагу. Все жильцы опять на ушах, до кладовок ведь все и начиналось с бумаги. Приезжали пожарные, но что толку. Такое ощущение что никому до нас нет дела, — жалуются возмущенные жильцы девятиэтажки.
Люди рассказывают, что уже и не сосчитают, какой это по счету пожар в их подъезде.
Все началось с того, что кто-то поджигал почтовые ящики. Затем под утро 17 декабря
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Жильцы дома № 97 по улице Советской в Гомеле опять обеспокоены. В пятницу вечером кто-то снова поджег их подъезд. Какой по счету раз уже и не упомнишь.
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