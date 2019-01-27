ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В гомельском подъезде, где кто-то поджигал кладовые, снова горело. На этот раз почтовые ящики

28.01.2019 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жильцы дома № 97 на улице Советской в Гомеле опять обеспокоены. 25 января вечером кто-то снова поджег их подъезд. Какой по счету раз уже никто и не упомнит.


— 25 января примерно в 21.30 у нас в подъезде снова горело. На первом этаже кто-то поджег бумагу. Все жильцы опять на ушах, до кладовок ведь все и начиналось с бумаги. Приезжали пожарные, но что толку. Такое ощущение что никому до нас нет дела, — жалуются возмущенные жильцы девятиэтажки.

Люди рассказывают, что уже и не сосчитают, какой это по счету пожар в их подъезде.

Все началось с того, что кто-то поджигал почтовые ящики. Затем под утро 17 декабря загорелось подсобное помещение между первым и вторым этажами. В следующую ночь инцидент повторился — только пылала уже подсобка между вторым и третьим этажами. 29 декабря ночью снова кто-то поджег подъезд. Горело уже между пятым и шестым этажами.



Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом. Но поджигатель пока не найден.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жильцы дома № 97 по улице Советской в Гомеле опять обеспокоены. В пятницу вечером кто-то снова поджег их подъезд. Какой по счету раз уже и не упомнишь.
 
Новости дня
Новости общества
 
Виртуальные мошенники взламывают странички своих жертв в интернете едва ли не каждый день 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика