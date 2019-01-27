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Критериев для признания детей находящимися в социально опасном положении станет в 2 раза меньше

28.01.2019 10:19 — Новости Общества | БелТА  
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Критериев для признания детей находящимися в социально опасном положении станет в 2 раза меньше
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Критерии признания детей находящимися в социально опасном положении меняются в Беларуси с 1 февраля, сообщили БЕЛТА в МВД.

Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров №22 от 15 января 2019 года.

Ранее показатели СОП были закреплены в соответствующей инструкции Министерства образования. Документ содержал шесть позиций, позволяющих оценить необходимость признания ребенка находящимся в социально опасном положении. "Теперь критерии СОП переработаны, их перечень сократился до трех, - отметил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергей Янковский. - При этом более четко определен порядок выявления неблагоприятной для детей обстановки сотрудниками территориальных органов внутренних дел в пределах их компетенции".

Первый из трех критериев - это неудовлетворение родителями основных жизненных потребностей ребенка (оставление без пищи, препятствие получению обязательного общего базового образования в любой форме его получения), систематическое невыполнение рекомендаций медработников по диагностике, лечению и (или) медицинской реабилитации ребенка, что угрожает его жизни и (или) здоровью и др.). Второй пункт - необеспечение родителями надзора за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает правонарушения. Третий - ведение родителями аморального образа жизни, злоупотребление своими правами и (или) жестокое обращение с ребенком, в связи с чем имеет место опасность для жизни и (или) здоровья ребенка.

Стражи порядка смогут оценивать ситуацию, посещая состоящих на профилактическом учете граждан дома, проводя индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними. Это касается визитов в семьи по месту жительства, а также рассмотрения заявлений и сообщений. На сотрудников милиции возлагаются обязанности разъяснять семьям, находящимся в СОП, соответствующие правовые вопросы и требования законодательства, при необходимости - готовить документы для направления родителей или других родственников несовершеннолетних в лечебно-трудовые профилактории.

"Положение регламентирует проведение социального расследования и принятия решения о признании детей находящимися в социально опасном положении. Кроме того, для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан в документе закреплен порядок обжалования таких решений", - резюмировал Сергей Янковский.

Решения о признании детей находящимися в СОП, принятые до вступления в силу этого постановления, подлежат пересмотру в течение шести месяцев после вступления его в силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Критерии признания детей находящимися в социально опасном положении меняются в Беларуси с 1 февраля, сообщили БЕЛТА в МВД. ...
 
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