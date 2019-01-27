Быстрее, активнее, сильнее: как прошла районная зимняя спартакиада

– Соревнования не включают в себя профессиональные виды спорта. Все сделано так, чтобы привлечь молодежь к занятию физической культурой и к здоровому образу жизни. Мы сделали акцент на поднятии настроения каждого из участников, а не на сложность заданий. Сегодня команды соревнуются в основном в эстафетах: метание валенка, покрышек, гонка на одной лыже, перетягивание каната, – рассказала первый секретарь Борисовской районной организации ОО «БРСМ» Виолетта Кравцова.

Зимние спартакиады уже стали традицией и проводятся пятый год подряд. Организаторами выступают Борисовская РО БРСМ и Борисовский райком Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений. В качестве гостей на мероприятии присутствовали заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова и председатель районного Совета депутатов Пётр Навицкий.

По окончанию 5-ти раундов и недолгих подсчетов члены жюри огласили результаты спартакиады. Третье место заняла команда ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов, второе – УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов». Обладателями почетного первого места стала команда ОАО «Борисовский завод агрегатов».

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Ангелина КАЗАРЦЕВА, учащаяся объединения по интересам «Юный журналист» ГУДО «Борисовский центр творчества детей и молодежи»