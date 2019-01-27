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Быстрее, активнее, сильнее: как прошла районная зимняя спартакиада

28.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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– Соревнования не включают в себя профессиональные виды спорта. Все сделано так, чтобы привлечь молодежь к занятию физической культурой и к здоровому образу жизни. Мы сделали акцент на поднятии настроения каждого из участников, а не на сложность заданий. Сегодня команды соревнуются в основном в эстафетах: метание валенка, покрышек, гонка на одной лыже, перетягивание каната, – рассказала первый секретарь Борисовской районной организации ОО «БРСМ» Виолетта Кравцова.

Зимние спартакиады уже стали традицией и проводятся пятый год подряд. Организаторами выступают Борисовская РО БРСМ и Борисовский райком Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений. В качестве гостей на мероприятии присутствовали заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова и председатель районного Совета депутатов Пётр Навицкий.

По окончанию 5-ти раундов и недолгих подсчетов члены жюри огласили результаты спартакиады. Третье место заняла команда ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов, второе – УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов». Обладателями почетного первого места стала команда ОАО «Борисовский завод агрегатов».

Подробнее читайте на страницах «А».

Ангелина КАЗАРЦЕВА, учащаяся объединения по интересам «Юный журналист» ГУДО «Борисовский центр творчества детей и молодежи»

 
 
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