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В Минске предлагают сдать старый телевизор на переработку и денежный приз выиграть
28.01.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by
В Минске предлагают сдать самый старый телевизор и выиграть четыре тысячи рублей. Объявление об акции заметила читательница телеграм-канала
Переработкой электротехники в Минске занимается компания «БелВТИ». На предприятии TUT.BY подтвердили: акция проходит с 28 января по 10 февраля (дата 07.02.2019 на объявлении указана ошибочно). 13 февраля эксперты определят, какой из принесенных телевизоров самый старый. Итоги опубликуют на сайте belvti.by.
Для участия в акции необходимо сдать телевизор в неразобранном состоянии и с целым экраном в указанный выше срок. При себе просят иметь документ, подтверждающий личность. Минчане, которые сдадут самый старый из переданных телевизоров, станут победителями.
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Минчане, которые сдадут самый старый телевизор станут победителями.
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