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Человека и событие 2018 года выбрали в Могилеве народным голосованием

28.01.2019 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве объявили человека и событие 2018 года по версии общественной инициативы «Грамадскі магістрат». Победителей в этих номинациях выбирают уже седьмой год подряд и объявляют в годовщину дарования Могилеву магдебургского права.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Победителей в обеих номинациях выбирали онлайн-голосованием. Среди восьми номинантов на звание «Событие года» было три арт-объекта, два фестиваля, выставка, спектакль и открытие белорусскоязычной группы в детском саду. Первое место заняла выставка «Невядомы Магілёў» — экспозиция из снимков города времен Великой Отечественной войны. Большая часть из них сделана солдатами вермахта. Фотографии выкупил на различных аукционах могилевчанин Олег Лисовский. Он сейчас живет в Баварии, а в 2017 году получил премию «Человек года».

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«Человеком года» по версии общественной инициативы «Грамадскі магістрат» стала Алеся Цумарева — она открыла магазин с товарами, сделанными инвалидами, и создала при нем образовательную площадку.

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Событием 2017 года стали «Стихи на стенах» — проект Центра городских инициатив. В 2016 году «Человеком года» стал председатель Могилевской городской организации «Таварыства беларускай мовы» Олег Дьячков. Таким образом отметили его деятельность по популяризации белорусской культуры, организации волонтерской работы по сохранению фундамента Троицкой церкви. Событием года — 2016 признали сбор подписей против декрета о тунеядстве. Одним из наиболее активных горожан, которые инициировали эту акцию, стал руководитель Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев — ему и вручили грамоту «Грамадскага магістрата».

 
Теги: Могилев
 
 
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Номинанты и победители получили подарки и дипломы. Голосование проходило онлайн.
 
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