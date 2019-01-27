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Суд вынес приговор бывшему главврачу центра реабилитации и бальнеолечения
28.01.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Суд вынес
Напомним, медика судили за взятки в 2 тысячи долларов. Обвинение ему предъявлено по ч. 1 ст. 430 УК РБ (Получение взятки). Владимир Ладутько — бизнесмен, который передал медику деньги, утверждает, что
Во время судебных прений
— Хочу сказать, что я истинно раскаиваюсь, —
Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. Недавно
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Суд вынес приговор экс-главврачу центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.
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