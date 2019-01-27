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Суд вынес приговор бывшему главврачу центра реабилитации и бальнеолечения

28.01.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд вынес приговор Сергею Корытько, которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — 2,5 года «домашней химии».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, медика судили за взятки в 2 тысячи долларов. Обвинение ему предъявлено по ч. 1 ст. 430 УК РБ (Получение взятки). Владимир Ладутько — бизнесмен, который передал медику деньги, утверждает, что это была благодарность: медцентр закупил у их фирмы один аппарат, намечалась покупка второго. Второй тендер, правда, выиграла другая фирма.

Во время судебных прений гособвинитель запросил для Сергея Корытько два с половиной года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, а также конфискацию имущества. Именно к такому сроку и приговорил суд главврача. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

— Хочу сказать, что я истинно раскаиваюсь, — сказал в последнем слове Сергей Корытько. — Если кто-то не верит, прошу прочитать мою последнюю книгу, которая называется «Мой лёс», там написана вся правда.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. Недавно генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что в суд поступило 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов и еще «большое количество людей остается под стражей».

 
 
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Суд вынес приговор экс-главврачу центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.
 
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