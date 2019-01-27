В Бресте за убийство зубра будут судить трех охотников

Прокуратура Брестского района направила в суд уголовное дело об убийстве зубра, сообщает сайт Генпрокуратуры.



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В числе обвиняемых трое жителей Брестской области. Двоим вменяется незаконная охота, третьему — незаконная разделка дикого животного.

По версии обвинения трое охотников в лесу на границе Брестского и Жабинковского районов охотились на зайца. Когда охотничьи собаки выследили зубра в зоне на удалении до 50 км от Национального парка «Беловежская пуща», двое обвиняемых начали его преследовать, а затем выстрелили в животное.

Стрелявшие охотились без надлежащего разрешения на животное, которое включено в Красную книгу Республики Беларусь.

Третий обвиняемый непосредственного участия в охоте не принял, но участвовал в разделке животного.

За этим занятием их задержали сотрудники Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и участковый милиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемые возместили причиненный преступлениями ущерб в полном объеме в сумме 58,8 тысяч рублей.