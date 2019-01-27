Изменился порядок уплаты страховых взносов

31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании» (далее – Указ).

Указом установлено, что индивидуальные предприниматели, иные приравненные к ним по уплате обязательных страховых взносов плательщики (нотариусы, адвокаты) (далее – ИП) вправе не уплачивать обязательные страховые взносы за периоды неосуществления в отчетном году соответствующей деятельности с указанием таких периодов в документах персонифицированного учета.

Сроки уплаты взносов для индивидуальных предпринимателей остаются прежними – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Обязательные страховые взносы, поступившие после 1 марта, относятся к платежам текущего года и не могут учитываться в более раннем периоде.

Периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности указанные плательщики должны отражать путем предоставления 1 раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, документов персонифицированного учета по форме ПУ3 в органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Документы персонифицированного учета (ПУ – 3) за 2018 год должны быть представлены ЛИЧНО индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом не позднее 31 марта 2019 года.

Самозанятые лица (физические лица, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности) на добровольной основе включены в систему государственного социального страхования при условии уплаты ими взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Период уплаты засчитывается в страховой стаж и учитывается при реализации права на пенсию при достижении пенсионного возраста, инвалидности, потере кормильца.

Сумма взносов, причитающаяся к уплате в бюджет фонда, исчисляется из определяемого самозанятыми лицами, изъявившими желание уплачивать взносы, дохода. При этом сумма взносов должна быть не менее суммы, исчисленной за указанный период из суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством. Взносы уплачиваются не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Напоминаем, что в страховой стаж не зачитываются периоды осуществления предпринимательской деятельности, за которые не уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь – www.sss.gov.by

Ирина ШАШКО,

начальник

Костюковичского

районного отдела

МОУ ФСЗН.