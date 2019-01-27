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Люди Сморгонщины: Андрей Демидович
28.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Курсант второго курса военно-технического факультета БНТУ Андрей Демидович сейчас сдает сессию. В день выхода номера газеты, 25 января, у парня последний экзамен, который он, несомненно, сдаст. А дальше - две недели каникул.
После девяти классов Андрей поступил в Молодечненский политехнический колледж на электрика. Окончив это учебное заведение, юноша задумался, куда пойти учиться дальше. Вместе с однокурсником в день открытых дверей на военно-техническом факультете БНТУ он уехал «на разведку» в Минск. Вернувшись оттуда, парень загорелся идеей во чтобы то ни стало поступить учиться в БНТУ. Владимир Демидович говорит, что помимо собственного желания, возможно, на выбор сына повлиял его двоюродный брат, военнослужащий.
Успешно сдав централизованное тестирование и пройдя начальный курс военной подготовки, Андрея Демидовича зачислили на первый курс военно-технического факультета.
Проходит обучение курсант по специальности «Многоцелевые гусеничные и колесные машины» с присвоением квалификации «инженер-механик». Заместитель начальника военно-технического факультета Виктор Макаревич говорит, что Андрей является участником многочисленных конкурсов и конференций, в некоторых занимал призовые места. Одним из последних его достижений стала научно-исследовательская работа по инженерной графике.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото предоставлено военно-техническим факультетом БНТУ.
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Курсант второго курса военно-технического факультета БНТУ Андрей Демидович сейчас сдает сессию. В день выхода номера газеты, 25 января, у парня последний экзамен,...
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