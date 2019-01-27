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Люди Сморгонщины: Андрей Демидович

28.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Курсант второго курса военно-технического факультета БНТУ Андрей Демидович сейчас сдает сессию. В день выхода номера газеты, 25 января, у парня последний экзамен, который он, несомненно, сдаст. А дальше - две недели каникул.

Люди Сморгонщины: Андрей Демидович
Детство Андрея Демидовича прошло в Крево. Отец парня, Владимир Евгеньевич, говорит, что сын рос способным, уделяя внимание разным школьным предметам. Учеба в школе ему давалась легко. Видно было, что к знаниям юноша стремится. В свободное время парень любил рисовать.

После девяти классов Андрей поступил в Молодечненский политехнический колледж на электрика. Окончив это учебное заведение, юноша задумался, куда пойти учиться дальше. Вместе с однокурсником в день открытых дверей на военно-техническом факультете БНТУ он уехал «на разведку» в Минск. Вернувшись оттуда, парень загорелся идеей во чтобы то ни стало поступить учиться в БНТУ. Владимир Демидович говорит, что помимо собственного желания, возможно, на выбор сына повлиял его двоюродный брат, военнослужащий.

Успешно сдав централизованное тестирование и пройдя начальный курс военной подготовки, Андрея Демидовича зачислили на первый курс военно-технического факультета.

Проходит обучение курсант по специальности «Многоцелевые гусеничные и колесные машины» с присвоением квалификации «инженер-механик». Заместитель начальника военно-технического факультета Виктор Макаревич говорит, что Андрей является участником многочисленных конкурсов и конференций, в некоторых занимал призовые места. Одним из последних его достижений стала научно-исследовательская работа по инженерной графике.

- Уверен, что Андрей Демидович будет радовать всех новыми успехами в службе и в учебе, так как курсант образцово выполняет обязанности, имеет успехи в учебе и пользуется заслуженным авторитетом среди своих товарищей, - резюмировал Виктор Макаревич.

- Мы, родители, всегда поддерживали сына. Я всегда был за то, чтобы Андрей связал свою жизнь с армией. Армия – хорошая школа жизни. Я и сам в свое время служил в ракетных войсках. Поступив на военно-технический факультет, сын никогда не жаловался на усталость и загруженность. Наоборот, все проблемы решал самостоятельно. Учеба на военно-техническом факультете закалила его характер: Андрей стал более самостоятельным, - подытожил Владимир Демидович.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото предоставлено военно-техническим факультетом БНТУ.

 
Теги: Минск
 
 
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Курсант второго курса военно-технического факультета БНТУ Андрей Демидович сейчас сдает сессию. В день выхода номера газеты, 25 января, у парня последний экзамен,...
 
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