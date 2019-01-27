ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кого заменят роботы на белорусском рынке труда к 2030 году

28.01.2019 11:24 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Пока Amazon открывает сети магазинов без кассиров и продавцов, нейронные сети учатся рисовать картины, а McKinsey & Company предрекает потерю 800 млн рабочих мест к 2030 году и замену их роботами, эксперты Битрикс24 рассказали, кому уже пора приготовиться сменить профессию на белорусском рынке труда.

Кассиры и продавцы

Если вы думали, что магазины без кассиров и продавцов открывает только Amazon и до нашей страны отдаленное будущее дойдет еще не скоро, то нет. В ноябре прошлого года открылся первый в Минске, и как заявляли организаторы во всем СНГ, магазин будущего без участия людей. Все что нужно покупателю, чтобы в него попасть – смартфон и установленное приложение магазина. Все остальное делают датчики и привязанная к приложению банковская карта.

«Пока это конечно больше экзотика, чем повседневная реальность, но уже есть исследования, что через 10 лет доля торговых точек без участия людей составит 10-15% в ритейле, – рассказывают в Битрикс24. – Всего в белорусской рознице занято более 600 тыс человек. И для 60-90 тыс из них к 2030 году найдется замена».

Почему появление бесконтактных магазинов пока не массовое явление? Это вопрос цены, времени и надежности ПО. Технология совершенствуется с каждым годом и крупный ритейл начнет ее внедрять, как только сможет просчитать реальные риски и выгоды.

Операторы колл-центров

Чат-ботами, автоответчиками и телефонными роботами «ваш звонок очень важен для нас» уже никого не удивишь. Но технологии в общении с клиентами тоже не стоят на месте. Уже сегодня существуют сотни различных IVR-систем, которые частично заменяют обычного оператора колл-центра.  Это заранее записанные голосовые сообщения, которые выстраиваются по определенному скрипту продаж и вместе с программой распознавания голоса могут успешно «общаться» с человеком.

«Следующий шаг – использование нейросетей для того, чтобы робот мог адекватно отвечать на ситуации выходящие за рамки скриптового поведения, – рассказывают в Битрикс24. – Сейчас эти использование нейросетей становится все более распространённым. И чем дольше они развиваются тем быстрее мы получим полную замену операторов колл-центров. К 2030 году продажи в телемаркетинге будут на 90% делаться роботами».

К слову, у CRM Битрикс24 тоже есть возможность роботизированной работы с клиентами. Это как роботы для автоматической связи с клиентами (например, поздравить с днем рождения в соцсети или отправка смс), так и настраиваемые webhooks – уведомления для сотрудников, руководителей и партнёров.

Дальнобойщики

Все уже в курсе про автопилот Tesla и его возможности. Несмотря на отдельные происшествия он продолжает совершенствоваться и уже через год-два дойдет до уровня полноценной замены водителя. Но, что более важно, стремительно развиваются и автопилоты для большегрузных автомобилей. Большегрузный Mercedes-Benz Future Truck 2025 откатал с автопилотом по дорогам Невады уже более 20 тыс км. А компания Volvo Trucks уже в 2019 начнет клиентские тестовые испытания полностью автономных платформ Vera без кабины водителя. Все, будущее уже наступило.

«Да, автономные Volvo на белорусских дорогах появятся не в этом и не в следующем году, но к 2030 уже никого удивлять не будут, – уверены в Битрикс24. – Профессия дальнобойщик исчезнет так же как и профессия машинистки, а людям придется заняться чем-то другим. Для кого-то это печально, но с другой стороны бизнес постоянно развивается и новые технологии создают новые профессии».

Цена автономного тягача Volvo или беспилотного Mercedes пока не раскрывается. Однако преимущества для бизнеса подобного подхода очевидны: убирается человеческий фактор ошибки, экономия на зарплате, налогах и обучении, снижение затрат на страховку и по десятку других статей затрат.

Кладовщики

Еще в 2014 году Amazon запустила полностью автоматизированные склады в США. Суть в том, что все товары сортируются и доставляются к погрузчику с помощью роботов разработанных алгоритмов. Если в начале 2015 года на складах компании трудилось всего 15 тысяч машин, то сейчас их более 100 тыс вместе с 200 тыс складских работников. И тренд на увеличение числа роботов сохраняется.

«Полностью автоматизированный склад – очень дорогое удовольствие. Речь идет о сотнях миллионах долларов, – уточняют в Битрикс24. – В Беларуси такую систему себе не сможет позволить даже самый крупные игроки на рынке ритейла, не говоря уже о промышленности. Тем не менее, с учетом нашего технологического отставания на 10-15 лет от западных трендов, уже к 2030 году такие системы станут более-менее распространенными и в Беларуси».

Что произойдет с кладовщиками, как профессией? Исходя из опыта сотрудников Amazon, их переучат на операторов складских роботов, а дальше все будет зависеть от новых технологий.

Кто следующий?

На очереди оказывается очень много профессий, из которых людей могут вытеснить роботы: юристы, финасовые аналитики, журналисты, строители, врачи, криминалисты и даже художники. Алгоритмы нейросетей совершенствуются с каждым годом и то, что вчера казалось невозможным сегодня уже не удивляет. 

Алармисты считают, что роботы со временем смогут полностью заменить человека в большинстве профессий и людям придется зарабатывать на жизнь по-другому. Скептики же видят дальнейшее развитие в симбиозе технологий и человека, основанном на разумном использовании возможностей одних и креативности других.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока Amazon открывает сети магазинов без кассиров и продавцов, нейронные сети учатся рисовать картины, а McKinsey & Company предрекает потерю 800 млн рабочих мест к 2030 году и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд вынес приговор бывшему главврачу центра реабилитации и бальнеолечения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика