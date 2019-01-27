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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 29 января

28.01.2019 11:33 — Новости Общества | БелТА  
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 января прогнозируется снег, гололедица и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно. На значительной части территории страны ожидаются снег, мокрый снег, днем по югу страны - снег с дождем. Местами будет туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов по юго-западу до 11 градусов мороза по северо-востоку страны. Днем будет от минус 3 градусов до плюс 3 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 января прогнозируется снег, гололедица и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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