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Курс на потепление? Какой будет погода в стране на неделе

28.01.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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На этой неделе погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. На смену морозам идет потепление, к концу недели установится оттепельная с осадками погода. Температурный фон в конце недели окажется на 5−7°С выше климатической нормы. Об это TUT.BY сообщили в Белгдромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во вторник, 29 января, атмосферные фронты обусловят на значительной части территории республики осадки (снег, мокрый снег, днем по югу с дождем). Местами ожидаются туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от -2°С по юго-западу до -11°С по северо-востоку страны, максимальная температура днем -3, +3°С.

В среду, 30 января, во многих районах республики снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0, -6°С, максимальная температура днем -3, +3°С.

В четверг, 31 января, очередная система фронтов принесет новую порцию тепла и вызовет на большей части территории страны осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от -6°С по северо-западу до +1°С по юго-востоку, максимальная температура днем -3, +3°С.

В пятницу, 1 февраля, на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2°С, максимальная днем -2, +3°С.

В предстоящие выходные ожидается оттепель и осадки.

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На смену морозам идет потепление, к концу недели установится оттепельная с осадками погода. Температурный фон в конце недели окажется на 5−7°С выше климатической...
 
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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 29 января
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