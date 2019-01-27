Женская грудь требует внимания

Каждый день 12 женщин в нашей стране узнают, что у них рак груди. Представьте: вчера 12 женщин, сегодня 12 женщин, зав-тра 12… Увы, рак молочной железы прогрессирует. И это стало темой нашего разговора с врачом акушер-гинекологом, заведующей женской консультацией УЗ «Ивацевичская ЦРБ» Натальей Ковалевич (на снимке).

– Наталья Петровна, давайте начнем со статистики. Неужели она так печальна?

– К сожалению, действительно, статистика нерадостная. В Беларуси, как и во всем мире, рак молочной железы занимает 10 процентов от всех раковых заболеваний, причем у женщин он на первом месте. Если в среднем за год в нашем районе среди гинекологических выявляется по 40-50 случаев онкозаболеваний, то рак молочной железы обнаружен в 2015 году – у 16 женщин, в 2016 – зарегистрировано 28 случаев, в 2017 – 23, в прошлом году опять 26. В основном обнаруживается онкология молочных желез врачами женской консультации, но было несколько случаев, когда это заболевание было обнаружено в смотровом кабинете, несколько случаев, когда рак молочных желез определили врачи-терапевты.





– Что самое главное в работе гинеколога, чтобы не пропустить у женщин эту коварную болезнь?

– Самое главное – женщину настроить на то, что она должна проводить регулярно самообследование молочных желез. Во-первых, лучше, чем она сама, грудь ее ни один врач не знает. Во-вторых, женщина приходит к нам один раз в год, а то и реже, и наша задача научить ее правильно и самостоятельно обследовать грудь. Мы на приеме рассказываем ей, как это надо делать правильно, на что обратить внимание. Мое мнение – все напрямую зависит от женщины. Если женщина не будет забывать обследовать самостоятельно свою грудь регулярно один-два раза в месяц, то, увидев какие-то малейшие изменения, она обязательно придет к нам. И иной раз они к нам приходят с такими вопросами, что мы сами удивляемся, как смогли обратить на ту или иную маленькую деталь внимание.





– Например?

– Например, какая-то появилась дополнительная складочка на коже молочной железы. Под этой складочкой мы еще не видим явного новообразования, а женщина, анализируя себя как-то в зеркале или со стороны, может, муж подметил эту деталь, пришла к нам и обратила на нее наше внимание. И признак этот для нас очень важен. Мы ее обследовали на УЗИ, маммографии, компьютерной томо-графии… В итоге обнаруживаем первую стадию онкологии молочной железы. Вот это один из примеров, когда по такой маленькой детали удается на ранних стадиях поставить правильный диагноз. Но если женщина что-то нашла или находила и сидит дома по полгода или по году и не обращается… то, как правило, это уже оказывается 3-4 стадия онкологии. Поэтому наша задача – объяснить женщине, насколько это важно и ценно – самостоятельно смотреть за своей грудью. Если что-то малейшее волнует, не обязательно даже консультироваться с гинекологом, можно поведать о своей тревоге специалисту терапевтического профиля. Допустим, вы живёте в сельской местности – обратитесь на ФАП, к фельдшеру, к любому доктору и дальше ваши проблемы будут решаться. Мы обоюдно должны быть заинтересованы в ранней диагностике, потому что сегодня рак молочной железы – это проблема из проблем. Звоним во все колокола, чтобы только нас услышали.





– Даже если женщина приходит по другим вопросам к гинекологу, Вы каждой советуете самой себя обследовать?

– У нас достаточно наглядных пособий, на которых детально указано и прописано, как правильно обследовать грудь и на что при этом необходимо обратить внимание. Мы раздаем их всем, только было бы желание их брать. Но памятка памяткой, а на приеме, пальпаторно обследуя тщательно каждую женщину, учим, подсказываем, на что еще нужно сделать акцент. Поясняем: удобнее пальпировать грудь во время принятия душа или ванны, когда пальчики рук мыльные и прекрасно скользят по коже, не пропуская сомнительных участков. Можно проводить также улучшенную пальпацию, когда грудь смазана лосьоном или каким-либо кремом. Напоминаем также, что осмотр молочных желез надо начинать с уровня второго ребра… На всех этих деталях фиксируем внимание при осмотре женщины.





– На что женщина должна обратить внимание при самообследовании груди?

– Первым делом, смотрим на внешний вид молочных желез. Что может измениться внешне? Настораживать должна выраженная ассиметрия органа. Как правило, у нас всегда молочные железы немного ассиметричны. Но относительно. И если заметили вдруг выраженную ассиметрию – бегом к врачу. Дальше, изменения со стороны кожи. К примеру, втянутость кожи в каком-то месте молочной железы, подтянутость ореолы или втянутость соска (но это уже крайняя степень проявления рака), либо морщинистость кожи, либо кожа становится похожей на «апельсиновую» корку… Нужно, чтобы кожа была гладкой по виду и однородной по цвету, без наличия дополнительных складок и втяжений. Еще надо обратить внимание на наличие выделений из сосков. Но это не значит, что женщина должна надавливать со всей силой на соски. Это, когда при легком нажатии или без нажатия на одежде остаются красные или коричневые пятна. По характерной форме новообразования. Раньше были явные и четкие образования в груди, а теперь формы рака настолько атипичны (без определенных контуров и границ, с размытыми краями), что именно эти мелкие детали (в виде изменений со стороны кожи) могут быть пусковым моментом в том, чтобы мы, как можно раньше, определили заболевание.





– В сознании женщины уже заложено, что надо самой смотреть свою грудь, но в каком-то издании прочитала, что в этом есть немалая опасность. Когда женщина начинает что-то прощупывать у себя, то это уже третья или четвертая степень...

– Поэтому мы сегодня и нацеливаем женщину на то, чтобы она обращала на малейшие изменения молочной железы – по форме, внешнему виду, по коже, а не ждала, когда будет прощупываться какой-нибудь «шарик». Кстати, до одного сантиметра опухоль – это еще не третья стадия. Но хочу еще раз обратить внимание женщин, что сегодня новообразование в молочной железе не всегда четкое и в форме шарика, иной раз – это просто сомнительный участок ткани, который даже не имеет круглой формы. А последние варианты – это вообще уплотнение без контура, просто плотные участки ткани.





– Я Вас слушаю и мне страшно.

– Да, на самом деле, это страшно. Лет 15 назад, когда мы учились в институте, новообразование в груди – это, говорили, какой-то шар, а сейчас рак может быть без контуров, без границ. Поэтому, даже на небольшое уплотнение надо обращать пристальное внимание. Особенно, когда этот участок спаян с кожей, неподвижен.





– А если вроде что-то прощупываешь, а поднимешь руку – уже и не прощупывается…

– Есть тоже такой симптом. Поэтому я говорю всегда, что обследовать грудь надо как в положении стоя, так и в положении лёжа. Зачастую опухоль, которая определяется стоя, не всегда определяется лежа, и наоборот. Поэтому и это очень важно, и на этом заостряем внимание женщин. Хочу заметить еще раз – опухоли стали нетипичны. Уходим от «классики». Лучше лишний раз заподозрить, задать вопрос и ошибиться, чем узнать, что уже поздно.





– Если кольнуло в груди – это повод для беспокойства?

– «Кольнуло» – не имеет отношения к риску развития рака. Колющие боли в молочной железе чаще связаны с межреберной невралгией. Прогрессирование остеохондроза грудного отдела позвоночника, грыжи – все это провоцирует защемление и воспаление нервных стволов, которые отдают болью в молочную железу. Опухоль же не имеет нервных окончаний и развивается безболезненно, бессимптомно, поэтому можно пропустить и хорошему специалисту начальную стадию рака. Женщина спокойно живет: ходит на работу, веселится на праздниках, не зная о болезни...





– Многие, знаю, не верят, что УЗИ – достоверный метод, когда вокруг аппараты МРТ, маммография…

– Маммография с возрастом женщины приобретает большее значение, чем УЗИ, потому что с возрастом идет перестройка ткани молочной железы. Жировой ткани становится больше, чем железистой, и в этом случае ультразвук проходит хуже. Мы каких-то образований можем и не заметить. Не из-за своей невнимательности или неграмотности, а из-за того, что есть тонкости для ультразвукового луча. Поэтому маммография здесь имеет приоритет. Если раньше направляли на маммографию женщин в возрасте от 50 лет, то сегодня эти рамки сдвигаются ниже и направляем по необходимости даже и после 45 лет. В детородном возрасте женщинам рекомендуем делать УЗИ груди минимум раз в год – это безвредно, информативно, безболезненно и доступно.





– Как часто рекомендуется проходить маммографию?

– Ввиду лучевой нагрузки, маммографию мы рекомендуем проходить один раз в два года. Теперь у нас выделена группа женщин, угрожаемых по онкологии молочных желез. И эту группу мы стараемся максимально охватить маммографией. Многие женщины-пенсионеры смотрят разные телепередачи про здоровье и приходят с вопросом напрямую: «Как нам пройти маммографию?» Пока у нас нет такой возможности (но планируется в ближайшее время установка маммогрофа и в нашей ЦРБ), мы можем направлять на это обследование бесплатно в г. Белоозерск. Ежедневно для больных нашего района бронируется один талон. Некоторые отказываются и едут обследоваться в Барановичи или Брест на платной основе.





– В своей практике удавалось Вам выявить первую стадию рака молочной железы?

– Да, конечно, удавалось, но чаще всего все-таки заболевание выявляется во второй стадии. Как правило, первая стадия проходит бессимптомно.





– А бывает, что женщина пришла, УЗИ сделала – у нее ничего нет, а через год ей говорят: поздно…

– Бывает и такое. Рак молочной железы молниеносен. Был у нас случай, когда у женщины резко стала отечной грудь. На УЗИ – признаки инфильтрации тканей, в Барановичах тоже, поехала в Брест и в итоге – форма рака инфильтративная. Никаких узлов, а просто инфильтрация по протокам, которая вызвала отечность ткани. Это стало как единственный симптом. И сразу – третья стадия. Или еще случай, когда женщина обратилась из-за того, что увеличен лимфоузел на шее. Спрашиваю, осматривала ли подмышечные узлы? Молочные железы? Да, все в норме, только правая грудь немножко напряжена, отвечает. Сделали УЗИ, а там маленький очаг, который не определялся никак наощупь. В итоге – четвертая стадия… Есть группа женщин, предрасположенных к развитию рака молочной железы. Допустим, наличие проб-лем гинекологических, нарушения менструальной функции, наличие в анамнезе абортов, выкидышей. Из наблюдений сейчас видим связь с травмами молочной железы. Очень часто. Была травма, образовалась гематома. Контролируем и через время гематомы не находим, но все равно просим: будьте внимательны.





– Сильный ушиб тоже опасен?

– Да, допустим, ударились в грудь рулем велосипеда, дверной ручкой, рогом коровы, локтем кто-то… Были случаи, и не один, когда через год на месте травмы или ушиба находим как отдаленные последствия – новообразование.





– Получается, что женщина оказывается как под прицелом снайпера…

– Да, и не только в отношении молочной железы. В последнее время наблюдается взрыв онкологических заболеваний. Влияет экологическая ситуация. Риск большой у тех женщин, кто курит. Потом питание. Употребление жирных наваристых бульонов из мяса курицы, выращенной на комбикормах и добавках, провоцирует даже ранний рост грудных желез у детей и, конечно же, не может не отразиться на состоянии зрелой железистой ткани. Стимулировать опухолевые изменения могут неврозы, психоневрогенные расстройства, психологические перегрузки. Еще в 18 веке врачи считали, что «дальняя причина рака есть долгая печаль». Поэтому, уберечься, когда во всем мире это растет, можно, только став бдительным и настороженным. Ежемесячный самоконтроль должен стать правилом для каждой женщины.





– Сколько лет было самой молодой пациентке?

– 22 года. Было у нас даже два случая обнаружения онкологии во время беременности. Возможно, на фоне гормональной перестройки, может, имела когда-то место и травма... У одной на сроке после 30 недель. Беременная женщина тоже должна быть внимательна к себе, к своей груди. Еще есть некоторая взаимосвязь с заболеваниями щитовидной железы. Потому что имеет место близость органов, железистая структура обоих. И особенно на фоне гипофункции щитовидной железы варианты мастопатии имеем разные. И онкологию в том числе.





– Как воспринимают такую «новость» женщины, ведь ее раньше скрывали от пациентов?

– На уровне онкодиспансера онкологи говорят прямо, и женщины знают свой диагноз. Мы же не имеем права, пока не проведено достоверное дообследование, не увидели патологические клетки при гистологическом исследовании, хотя и понимаем иной раз однозначно и без дополнительной диагностики. Стараемся всегда явно не говорить, а обнадежить и расположить на хороший исход. Да, мы находим, да, видим, но сегодня возможности медицины прогрессируют быстрыми темпами, в виду развития все новых технологий.





– Такая «новость» сама по себе человека может уничтожить…

– Да. Сразу слезы на глазах, краснеют, волнуются, сердцебиение учащается… Человека внезапно охватывает страх. Стараюсь успокоить, даже если очень плохая ситуация. Сегодня и в самом деле современная медицина добивается прекрасных результатов. Не надо паниковать. Верьте, что с докторами сможете победить эту болезнь. Многие находят душевное успокоение в храме. Это тоже хорошо – помолиться, подать записки о здоровье, побеседовать со священником, начать духовную жизнь…





– Мне кажется, помощь психолога в таких случаях необходима…

– Согласна. В других районах области, знаю, психолог собирает группы людей с артериальной гипертензией. Проводит мероприятия, и пациенты очень довольны. Им нравится, они общаются друг с другом, помогают. Это делается на базе больницы и эффект положительный. С больными онкологией тоже надо работать. Они остаются один на один со своей болезнью, стесняются расстраивать близких и очень страдают.





– Успешно лечится первая и вторая степень?

– Лечится все. И успешно. Вчера, к примеру, была на приеме пациентка – третья стадия рака молочной железы. А прооперирована она была еще в 2006 году. Так что, и с третьей стадией можно жить долго и полноценно.





– А если ставят диагноз мастопатия?

– Всех этих женщин берем на диспансерный учет и наблюдаем пожизненно. Но сколько я работаю, не припомню случая, когда мастопатия переросла в рак. Наоборот бывает, когда организм женщины перестраивается на менопаузу, и кистозная мастопатия вдруг исчезает. Но все равно наблюдаем.

– Каким должно быть белье?

– Не следует носить тесные бюстгальтеры. Они должны быть относительно свободны, но хорошо поддерживать молочные железы, предупреждая их отвисание и значительные сотрясения при движениях.

– Что еще хотите посоветовать женщинам?

– Быть бдительными: ваше здоровье – в ваших руках.

Беседовала Валентина БОБРИК.