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На неделе в Гродно будет снег и метели, а к выходным начнутся дожди
28.01.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно на неделе ожидается облачная погода, температура днем в среднем около 0°C. По ночам возможен снег и даже метели, а к пятнице потеплеет — начнутся дожди. Об этом
В понедельник температура днем и вечером в Гродно составит от −3°С до −5°С. Возможен снег.
В ночь на 29 января в город придет метель, температура опустится до -4 градусов. Днем во вторник без осадков, температура от 0 до +2°С, ночью снова пойдет снег.
В среду похолодает, но без осадков. Утром до −7°С, а днем от 0 до −2°С. Облачность утром переменная, а днем небольшая. Возможен туман и дымка, из-за чего видимость на дорогах составит от 600 до 1000 метров.
В четверг утром и днем возможен снег, а в пятницу — даже мокрый снег. Температура будет держаться на отметке около 0°C. Сплошная облачность. К выходным потеплеет еще на пару градусов, пойдут дожди.
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Ожидается облачная погода, температура днем в среднем около 0 °C.
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