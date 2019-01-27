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«Мы безнадежно отстали от наших детей». Мнение взрослого о факультативе «Основы семейной жизни»

28.01.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Специалист по семейному неблагополучию рассуждает о пользе факультативного курса для старшеклассников «Основы семейной жизни», который вводят в белорусских школах.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание.

E-mail автора: nastapos@mail.ru.

Поколение, прошедшее обучение по курсу «Этика и психология семейной жизни» (а преподавался он на протяжении 80-х — до начала 90-х), продемонстрировало следующие показатели усвоения учебного материала: рост числа социальных сирот, т.е. сирот при живых родителях (в середине 90-х в нашей небольшой стране было порядка 35 тысяч таких детей); увеличение количества и наполняемости детских домов и школ-интернатов (тогда же их было более 100 со средней мощностью 200−300 детей); рост числа детей, рожденных вне брака на фоне снижения рождаемости; неустойчивость брака (если сравнить данные за 1995 и 2017 годы, то легко увидеть печальную стабильность: распадается примерно половина от общего числа браков).

Есть мнение, что взрослые всегда отстают: дети развиваются куда быстрее, у них и скорость жизни больше, чем у взрослых. И когда наши дети меняются — мы, взрослые, оказываемся к этому совершенно неготовыми. Говоря о к факультативном курсе: мы уже второй раз пытаемся ударить по ранней половой жизни подростков занятиями, на которых поцелуй на первом свидании есть ни что иное, как доказательство факта, что юноша и девушка себя «обкрали»… Мы безнадежно отстали от наших детей, т.к. воспитываем их на архаичных и умозрительных материалах.

Сложно принять, но оказывается семья — это то, что подростков не интересует. Кто не согласен — загляните в социальные сети и проанализируйте, что обсуждают подростки. Легко убедиться, что о семье, ее ценностях и пр. нет ни единого вздоха. А с учетом общемировой тенденции все более позднего вступления в брак, что обосновано, в том числе, серьезной экономической затратностью семейного образа жизни, профит факультативного занятия «Основы семейной жизни» с социологических позиций не просматривается.

С позиций психолого-педагогических пользы от него тоже нет. Главная задача подросткового возраста — отделиться, сепарироваться от семьи. Все силы подросток бросает на то, чтобы быть не похожим на своих. Иными словами, подростковый возраст — это когда ребенок отворачивается от семьи и поворачивается к миру. В подростковом возрасте ребенок открывает для себя социологию отношений. Его волнует, как стать главным, как отстоять свое место в группе сверстников. Вопросы социальных связей, групповой структуры, иерархии и подчиненности — это интересно и важно подростку, т.к. он осваивает мир, в котором будет жить.

В наших школах подросткам предлагают 17 учебных программ факультативных занятий воспитательной направленности. С их помощью можно получить дополнительные знания по этикету, основам экологии, гендерной культуры, культуре ЗОЖ, освоить основы православной культуры, развитить лидерские качества, волонтерские.

У факультатива «Основы семейной жизни» есть брат — факультатив «Подготовка к семейной жизни». Сравнение этих курсов больших отличий не выявляет, если не считать факта, что у «Подготовки» есть авторы, но не указан год разработки, а у «Основ» авторы отсутствуют, зато отмечено, что он прошлогодний.

Вроде много всего предлагается, но отсутствует курс, который помогал бы детям, по большому счету, справляться с жизнью, приспосабливаться к ее изменениям, становиться эффективными взрослыми.

Если посмотреть на зарубежный опыт, то можно выделить три условных варианта решения вопроса обучения семьеведению и передачи подрастающему поколению семейных ценностей.

Вариант отечественный, сильно смахивающий на российский, а в общем — на советские подходы. Заключается в предложении обучающимся факультативных курсов по семьеведческим тематикам. Хочешь — берешь курс, хочешь — игноришь и выбираешь что-то другое, более интересное, к примеру, этикет. Напомню, что на закате советского периода «Этика и психология семейной жизни» изучалась на обязательной основе, что, тем не менее, особому расцвету семейного образа жизни как-то не поспособствовало.

Второй вариант заключается в том, что школа вообще старается избежать погружения в воспитательную работу. Воспитательной работой занимаются социальные, религиозные организации и т.п. структуры, чьи представители предлагают детям «свой продукт», в т.ч. по семьеведению.

Третий вариант — назовем его синтетическим — предусматривает проведение уроков (а они, в отличие от факультативных занятий, обязательны) по подготовке детей и подростков к жизни в современном обществе. В такие общие курсы «вшиты» и семьеведческие темы.

Типичным примером синтетического курса, в рамках которого подростки получают навыки быстрой адаптации к социальным изменениям и самостоятельного принятия решений, учатся преодолевать жизненные трудности, можно считать курс Life skills (жизненные навыки), который ведется в американских школах на обязательной, а не факультативной основе. Под жизненными навыками подразумевается способность к адаптивному и позитивному поведению. Основные усилия курса сосредоточены на воспитании у учащихся самоуважения и эмпатии (сопереживания), умении принимать решения, творчески и критически мыслить. Темы, посвященные семье и ее функционированию в современном обществе, в рамках этого курса проводят с максимально возможным участием родителей.

Подобная программа внедрена в австралийских и канадских школах. Школы европейского континента также не остаются в стороне от вопросов воспитания подрастающего поколения в духе общечеловеческих, в т.ч. — семейных ценностей. В Италии на протяжении последних 20 лет действует национальная программа по обучению жизненным навыкам и peer education (взаимному обучению, обучению по принципу «равный обучает равного»). В Англии в рамках курса обучения жизненным навыкам, к примеру, рассматриваются вопросы воспитания личности, которая была бы самостоятельной — способной сделать выбор и контролировать личную и социальную жизнь; ответственной — способной взять на себя ответственность за свои действия, обязательство доводить начатое до завершения; обязательной — способной защищать себя и свои жизненные ценности, а также действовать в соответствии со своими ценностями; умеющей оказать поддержку — способной заботиться о других, действовать вместе с ними и для них.

В английской пословице «Не воспитывайте своих детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя!» скрыт еще один ключ к воспитанию в духе семейных ценностей. Мы почему-то уверены, что к жизни в семье можно подготовиться заранее, отсюда попытки привлечь внимание подростков к семьеведению задолго до момента, обоснованного их насущными потребностями. Вопросы семейной жизни начинают волновать людей с момента ее создания, а не задолго до него. Появилась собственная семья — появились проблемы и интерес к их решению. В общем, подростки неизбежно окунутся в темы семейных и детско-родительских отношений. Но только когда это им будет надо, а значит — интересно. А пока не создана семья — хорошо бы помочь подросткам жить в мире с собой и окружающими.

Кем востребованы услуги по обучению семьеведению — так это, очевидно, молодыми родителями. За подтверждением далеко ходить не надо, достаточно посмотреть, какие темы лидируют по посещаемости и остроте дискуссий в социальных сетях. Людям интересно, как решать возникшие в связи с появлением семьи и ребенка в семье проблемы. А вот здесь нам предложить родительской аудитории нечего: ни социальные центры обслуживания населения, ни социально-педагогические центры не видят своей задачей сопровождение родительства, обучение родительству и расширение родительских компетенций.

 
 
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Специалист по семейному неблагополучию рассуждает о пользе факультативного курса для старшеклассников «Основы семейной жизни», который вводят в белорусских...
 
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