Школа Активного Гражданина. Дерзать, учиться, стремиться быть лучше

В рамках реализации республиканского проекта «Школа Активного Гражданина» 24 января в актовом зале средней школы №7 г. Сморгони для учащихся 8 - 11 классов прошёл информационный час «Беларусь сегодня: сохраняя и приумножая добрые традиции».





Мероприятие, состоящее из трёх блоков, представляло собой ток-шоу, организаторами которого стали учащиеся 10 класса.

В первом блоке «Мы узнаём» учащиеся получили информацию по четырём темам: «Республиканский новогодний бал для молодёжи во Дворце Независимости»; «XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь»; «XVIII республиканские соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба»; «Мастер-класс игроков НХЛ для участников соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба».

Классный руководитель 10 класса Татьяна Бондаренко рассказала о наиболее известных спортсменах Республики Беларусь и их достижениях. Свои спортивные успехи презентовал учащийся 10 класса СШ №7 Владислав Копач – легкоатлет-перворазрядник, победитель первенства Республики Беларусь в беге на 2000 м с препятствиями, стипендиат областного объединения профсоюзов, лауреат премии имени А. И. Дубко. Обладатель многочисленных наград за победы в районных, областных, республиканских и международных соревнованиях поделился с гостями своими планами на будущее.





В блоке «Мы размышляем» прошло обсуждение полученной информации. Учащиеся имели возможность задать выступающим вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

В качестве приглашённых гостей в ток-шоу приняли участие директор учреждения образования «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей» Наталья Липовая и инспектор ОГиМ Сморгонского РОВД Владимир Дембицкий.

Наталья Юрьевна осветила вопросы, касающиеся профориентации: открытие новых специальностей, проходные баллы, условия обучения и проживания в УССО.

Владимир Владимирович напомнил об одном из пунктов Указа Президента Республики Беларусь №197, где говорится о необходимости оформления паспорта при достижении 14-летнего возраста. Владимир Дембицкий предупредил также о предстоящих изменениях в паспортизации. В своём выступлении инспектор также затронул тему здорового образа жизни как одно из действенных средств профилактики наркомании среди подростков.





Блок «Мы действуем» был посвящён обобщению полученной информации и подведению итогов. Дерзать, учиться, стремиться быть лучше – таковы планы нашей молодёжи на будущее.





Мария ГОВИЧ, учитель русского языка и литературы средней школы №7 г. Сморгони.

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