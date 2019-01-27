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Школа Активного Гражданина. Дерзать, учиться, стремиться быть лучше

28.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В рамках реализации республиканского проекта «Школа Активного Гражданина» 24 января в актовом зале средней школы №7 г. Сморгони для учащихся 8 - 11 классов прошёл информационный час «Беларусь сегодня: сохраняя и приумножая добрые традиции».

Школа Активного Гражданина. Дерзать, учиться, стремиться быть лучше

Мероприятие, состоящее из трёх блоков, представляло собой ток-шоу, организаторами которого стали учащиеся 10 класса.

В первом блоке «Мы узнаём» учащиеся получили информацию по четырём темам: «Республиканский новогодний бал для молодёжи во Дворце Независимости»; «XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь»; «XVIII республиканские соревнования среди детей и подростков «Золотая шайба»; «Мастер-класс игроков НХЛ для участников соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба».

Классный руководитель 10 класса Татьяна Бондаренко рассказала о наиболее известных спортсменах Республики Беларусь и их достижениях. Свои спортивные успехи презентовал учащийся 10 класса СШ №7 Владислав Копач – легкоатлет-перворазрядник, победитель первенства Республики Беларусь в беге на 2000 м с препятствиями, стипендиат областного объединения профсоюзов, лауреат премии имени А. И. Дубко. Обладатель многочисленных наград за победы в районных, областных, республиканских и международных соревнованиях поделился с гостями своими планами на будущее.

Школа Активного Гражданина. Дерзать, учиться, стремиться быть лучше

В блоке «Мы размышляем» прошло обсуждение полученной информации. Учащиеся имели возможность задать выступающим вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

В качестве приглашённых гостей в ток-шоу приняли участие директор учреждения образования «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей» Наталья Липовая и инспектор ОГиМ Сморгонского РОВД Владимир Дембицкий.

Наталья Юрьевна осветила вопросы, касающиеся профориентации: открытие новых специальностей, проходные баллы, условия обучения и проживания в УССО.

Владимир Владимирович напомнил об одном из пунктов Указа Президента Республики Беларусь №197, где говорится о необходимости оформления паспорта при достижении 14-летнего возраста. Владимир Дембицкий предупредил также о предстоящих изменениях в паспортизации. В своём выступлении инспектор также затронул тему здорового образа жизни как одно из действенных средств профилактики наркомании среди подростков.

Школа Активного Гражданина. Дерзать, учиться, стремиться быть лучше

Блок «Мы действуем» был посвящён обобщению полученной информации и подведению итогов. Дерзать, учиться, стремиться быть лучше – таковы планы нашей молодёжи на будущее.

Школа Активного Гражданина. Дерзать, учиться, стремиться быть лучше

Мария ГОВИЧ, учитель русского языка и литературы средней школы №7 г. Сморгони.

Фото автора.

 
 
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В рамках реализации республиканского проекта «Школа Активного Гражданина» 24 января в актовом зале средней школы №7 г. Сморгони для учащихся 8 - 11 классов прошёл...
 
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