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Бывший директор «Экзона» получил семь лет колонии по «делу медиков»

28.01.2019 13:06 — Новости Общества | Tut.by  
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28 января в Дрогичине огласили приговор экс-директору ОАО «Экзон» Валерию Васкевичу, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Верховного суда.


Суд признал Валерия Васкевича виновным и назначил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Ему также на 5 лет запретили занимать руководящие должности.

По версии обвинения Валерий Васкевич, занимая должность директора ОАО «Экзон» получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 25 000 долларов за обеспечение в интересах жителя города Минска Х. и представляемых им иностранных юридических лиц «L» (Израиль) и «А» (Гонконг) исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции, а также спецификаций к ним, организовал своевременную оплату указанного товара путем дачи обязательных к исполнению указаний бухгалтерии предприятия о перечислении денежных средств на расчетные счета данных коммерческих структур.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Теги: Минск
 
 
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Ему также на 5 лет запретили занимать руководящие должности.
 
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