|
Бывший директор «Экзона» получил семь лет колонии по «делу медиков»
28.01.2019 13:06 — Новости Общества | Tut.by
28 января в Дрогичине огласили приговор экс-директору
Суд признал Валерия Васкевича виновным и назначил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Ему также на 5 лет запретили занимать руководящие должности.
По версии обвинения Валерий Васкевич, занимая должность директора ОАО «Экзон» получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 25 000 долларов за обеспечение в интересах жителя города Минска Х. и представляемых им иностранных юридических лиц «L» (Израиль) и «А» (Гонконг) исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции, а также спецификаций к ним, организовал своевременную оплату указанного товара путем дачи обязательных к исполнению указаний бухгалтерии предприятия о перечислении денежных средств на расчетные счета данных коммерческих структур.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ему также на 5 лет запретили занимать руководящие должности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)