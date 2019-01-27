Мастерица Тамара





Любовь и талант к рукоделию — от мамы, говорит Тамара Толстик. Ее мама Анна Лукьяновна вязала вещи на всю семью, а для этого сама сучила пряжу (в магазинах тогда нитки не покупали), еще Анна Лукьяновна вышивала скатерти, салфетки, картины… И сколько помнит Тамара Семёновна, она и ее сестры тоже в свободную минутку брались за спицы, крючок, иголку. В советские времена, а потом во времена дефицита она уже сама вязала спицами вещи для своей семьи, дети ходили в детсад исключительно в эксклюзивных комбинезончиках и штанишках, а Тамара Семёновна модничала на работе в вязаных костюмах и сарафанах. Сейчас, когда рукодельница уже на пенсии, времени на любимое занятие хватает, особенно зимой (летом всё внимание на себя берет другое серьезное увлечение — Тамара Семёновна заядлый цветовод-огородник). Впрочем, тех, кто увлекается вязанием и умеет вязать разные вещи, много, но у моей героини увлечение особенное: из рук мастерицы появляются изумительной красоты шали.

Именно шали стали в последние несколько лет ее увлечением, даже, не побоюсь этого слова, страстью. Легонькие, как пушинка, и такие же мягкие и уютные. Кстати, легкие — это не метафора, шаль, на которую уходит три-четыре мотка ниток, весит всего 150—200 граммов! Шали-паутинки — так о них можно сказать. При этом очень теплые и пушистые, потому что вяжет их Тамара Семёновна из кид-мохера, а эта пряжа считается одним из самых теплых натуральных материалов, известных человеку. Кстати, мохер очень любят ведущие дизайнеры модной одежды, используя его в качестве пряжи класса люкс. И это понятно: изделия получаются действительно очень красивыми и, главное, очень качественными.







«Вышла» на эти нитки Тамара Семёновна опытным путем. Лет семь назад, когда впервые обратила внимание на вязаные шали и решила сама связать такую красоту, экспериментировала с остатками ниток от предыдущих изделий, так путем подбора и проб нашла свою пряжу. Кстати, для первых шалей нитки приво-зили знакомые, ездившие отдыхать в Турцию, тамошняя пряжа очень хороша, сейчас в основном заказывает в интернет-магазине. Почему так много внимания ниткам? Так ведь их качество — это основа и внешнего вида, и долгоноскости изделия. Плюс, конечно, мастерство рукодельницы, а в нашем случае оно налицо. Узоры сложные, ниточка тоненькая и пушистая, начинают вязать шаль с 3 петель, а к концу их в ряду уже 540—580. Конечно, первое время и ошибалась, и распускать приходилось, перевязывать. Мохер распускать — та еще задача, приходится по петельке, аккуратно, не спеша. «Внутри всё кипит, — говорит Тамара Семёновна, — но я упорно сижу, стараюсь». Со временем мастерица выработала даже свою систему, свой метод, чтобы не ошибаться. На самом деле, опытная вязальщица, если и просчитается в одном из рядов — сможет «выкрутиться» в следующих. Но это не про мою героиню: ей такое не позволяет совесть. Безупречная работа — это знак качества, считает она, а иначе и браться не стоит.

На одну шаль, а в «портфолио» Тамары Семёновны их не меньше 60, уходит полторы-две недели. Хотя был случай, когда шаль связалась за четыре (!) дня. Всё зависит от вдохновения. Бывает, понравился цвет ниток — тут же подобрала к нему узоры для «тела» и «каймы» и готова сидеть над работой буквально сутками. «Поверьте, это хоть и очень кропотливое, но и очень успокаивающее занятие, — делится секретом мастерица. — Петелька за петелькой складываются нитки в сложный узор, и так же упорядочиваются мысли…» Комбинируя узоры, а среди них есть любимые — в виде роз, листьев и ракушек — Тамара Семёновна старается, чтобы шали не были похожи одна на другую. Они отличаются формой, размером, само собой, цветом. Цвета у рукодельницы тоже есть любимые — сиреневый, гранатовый, голубой, цвет фуксии, но работает и с другими. Кстати, шаль ведь нужно не только связать, но потом постирать и сделать блокировку, то есть разложить изделие на ровной поверхности и закрепить иголочками все зубчики, чтобы шаль приняла правильную красивую форму. Лично я, глядя на разложенную по всей комнате красоту, так и не смогла определиться, какая шаль самая лучшая — настолько все они по отдельности вызывают восхищение своей красотой, а вместе — восхищение трудом и мастерством вязальщицы. А ведь я видела далеко не всё: почти все шали находят своих хозяев. Родственников и знакомых много, и каждый рад получить в подарок такую эксклюзивную вещь. Сама рукодельница с удовольствием вносит изюминку в свой гардероб своими изделиями, есть среди них и самые любимые, например, белая шаль-платок, связанная специально для посещения церкви.

Красоты в доме Тамары Толстик много. Она ведь еще и цветы разводит, и вышивает, и алмазную вышивку-мозаику освоила, а из старых вещей и остатков ниток связала яркий, поднимающий настроение плед на диван. Плед с историей, можно сказать, потому что каждая ниточка в нем — это или бывший любимый сарафан, или какие-то детские вещички… Уютно, красиво в доме, наверное, потому, что увлечения хозяйки — уютные, теплые, по-настоящему женские и красивые.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

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