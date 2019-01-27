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К 100-летию юбилея БССР
28.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Январь был ознаменован юбилеем — столетием провозглашения ССРБ, ставшей впоследствии Белорусской Советской Социалистической Республикой, историческим фундаментом современной Беларуси. В минувшую пятницу в районном Центре культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное знаменательной дате.
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Январь был ознаменован юбилеем — столетием провозглашения ССРБ, ставшей впоследствии Белорусской Советской Социалистической Республикой, историческим...
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