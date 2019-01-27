ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гособвинитель запросил для бывшего «морозовца» 10 лет лишения свободы

28.01.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Центрального района Гомеля продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении гомельчанина, который обвиняется в вымогательстве и принуждении к выполнению обязательств.


За вымогательство, совершенное повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения с целью получения имущественной выгоды в крупном размере, а также за принуждение к выполнению обязательств гособвинитель запросил для обвиняемого наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, в августе 2018 года уроженец Пинска обратился к обвиняемому за помощью по возврату долга в пять тысяч долларов. Гомельчанин навестил должника по месту жительства, представился членом вооруженной преступной банды Морозова, действовавшей некогда на Гомельщине. Угрожал применить физическое насилие к должнику и его родственникам, требовал 15 тысяч долларов. В следующий вечер должник и обвиняемый встретились на площади Восстания в Гомеле. Для придания большей убедительности своим угрозам бывший участник преступной организации принес на встречу пистолет и экземпляр приговора Верховного суда Беларуси 2006 года по обвинению его и остальных «морозовцев». К слову, мужчина действительно был ранее судим за участие в преступной организации, мошенничество, грабеж, кражу, вымогательство.

30 января суд заслушает последнее слово обвиняемого.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гособвинитель запросил для обвиняемого наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества.
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Гродно дважды попадался пьяным на угнанных машинах и теперь отсидит 2,5 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика