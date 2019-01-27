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Гособвинитель запросил для бывшего «морозовца» 10 лет лишения свободы
28.01.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Суд Центрального района Гомеля продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении гомельчанина, который обвиняется в вымогательстве и принуждении к выполнению обязательств.
За вымогательство, совершенное повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения с целью получения имущественной выгоды в крупном размере, а также за принуждение к выполнению обязательств гособвинитель запросил для обвиняемого наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества.
30 января суд заслушает последнее слово обвиняемого.
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Гособвинитель запросил для обвиняемого наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества.
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