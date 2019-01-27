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Житель Гродно дважды попадался пьяным на угнанных машинах и теперь отсидит 2,5 года

28.01.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно вынесли приговор местному жителю, который второй раз попался на угоне авто, причем пьяным. Теперь его отправили в колонию на 2,5 года, сообщается на сайте областной милиции.

Вечером у больницы скорой помощи в Гродно произошла авария: не соблюдая дистанцию во время остановки, в Audi сзади врезался Renault. Водитель второй машины был явно пьян, и сотрудникам ГАИ он заявил, что документов у него нет — машина чужая, прав он лишен.

Оказалось, владелец Renault доверил машину этому мужчине только для ремонта. А вместо того авто оказалось повреждено в ДТП на 3330 рублей. В крови водителя было 2,18 промилле алкоголя. Кроме того в салоне был пьяный пассажир.

Задержанный оправдывался, что хотел отвезти в больницу знакомого, которому вдруг стало плохо. Но эта версия не подтвердилась.

Зато выяснилось, что мужчина уже был судим за угон и пьяную езду. По последнему приговору должен выплатить штраф 556 рублей, но не сделал этого до сих пор.

Суд учел, что на иждивении у фигуранта трое маленьких детей, но есть также рецидив в его действиях. Итог: 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и компенсация ущерба. Ему же запрещено еще 5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

Мужчина также обязан заплатить штраф, про который «забыл» раньше. По месту отбывания наказания ему предстоит принудительное лечение от алкоголизма.

 
Теги: Гродно
 
 
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Его же по месту отбывания наказания будут принудительно лечить от алкоголизма.
 
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