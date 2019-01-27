Территория вдоль Свислочи - лакомый кусочек. Именитые архитекторы о градостроительных ошибках

Почему в Минске появляются здания, за которые зодчих критикуют? Как избежать ошибок в градостроительстве? Какие территории столицы лучше оставить нетронутыми? «Минск-Новости» побеседовали с титулованными белорусскими архитекторами Виктором Крамаренко и Юрием Мамлиным.



Концепция застройки территории на улице Красноармейской. Руководитель творческого коллектива Виктор Крамаренко. Изображение: «Минск-Новости»

— В последние годы минчане активно реагируют на изменения, происходящие в застройке города. У всех на устах дом у Троицкого, комплекс у цирка и другие объекты, получившие нелестные отзывы. Как профессионалы воспринимают появление подобных зданий?

Юрий Мамлин: По сути, нас всегда ставят перед фактом, что на конкретном месте появится какой-то объект. Причем застраивают самые ответственные точки в городе. К большому сожалению, профессиональное сообщество не имеет возможности повлиять на ситуацию, обсудить варианты размещения таких зданий, их будущий облик. Весь негатив горожан потом обращен на наш цех, мол, что же вы запроектировали. Сейчас растут этажи нового комплекса на Октябрьской площади. Когда представители правления Белорусского союза архитекторов (БСА) захотели ознакомиться с проектом, то получили отказ.

Хочется напомнить: есть генплан развития Минска — документ, разработанный большим коллективом и утвержденный президентом страны. Там четко написано, что в центре города любые здания должны возводить на конкурсной основе. Почему-то это положение игнорируют.

— При этом на недавнем совещании с руководящим активом столицы Александр Лукашенко поставил перед архитекторами и градостроителями задачи по развитию Минска. Прозвучала и критика. Каково ваше отношение к проблемам, озвученным Главой государства?

Виктор Крамаренко: Нас особенно затронули слова Александра Григорьевича: «До сих пор мы мало внимания уделяли формированию целостного архитектурного облика нашей столицы. Как результат в нем появилось множество пестрых и не согласующихся решений. Вам предстоит устранить допущенные просчеты… Надо создать группу толковых, продвинутых архитекторов, которые пропишут, как развиваться хотя бы основным магистралям, что и где будем строить».

Мы не могли не откликнуться на эти слова президента, потому что в последнее время образовалось действительно много проблем и грубых градостроительных ошибок, которые у всех на устах, на виду. Поскольку глава государства говорит о диалоге власти и общественности, Белорусский союз архитекторов и Белорусское отделение Международной академии архитектуры готовы помочь в решении сложных задач. Мы предлагаем создать общественный архитектурный совет при вышеупомянутых структурах. Он сможет рассматривать животрепещущие архитектурные, градостроительные проблемы и вносить предложения по развитию города. Профессионалов высокого уровня у нас достаточно. Деятельность этого совета поможет руководству города взвешенно рассмотреть различные точки зрения. При этом новая структура не станет подменять уже существующие, например при главном архитекторе столицы. Безусловно, у нового совета должен быть признанный статус.

Юрий Мамлин: Наш посыл — работать рука об руку с исполнительной властью, чтобы не ухудшать, а улучшать ситуацию. Мы все одинаково заинтересованы в конечном результате.

Виктор Крамаренко: Еще и еще раз нужно повторить, что освоение центральной части города должно идти на конкурсной основе. Это более чем справедливое положение иногда забывается, и тогда появляются непродуманные безальтернативные проекты. Вся мировая практика формирования облика городской среды строится на конкурсной системе, что позволяет выбрать самое оптимальное градостроительное решение, найти оригинальный образ объектов. Это самый действенный путь. Причем тендеры, при проведении которых акцент делают на самого дешевого проектировщика, не решают проблемы качества архитектуры. Мы готовы помочь в подготовке конкурсов и их проведении. Уже разработано положение о конкурсах. За основу взяли материалы международных организаций, использовали опыт России. Конечно, понадобятся 2−3 месяца на организацию и определенные затраты. Но по отношению к стоимости будущих объектов это копейки. Зато столица получит десяток предложений, возможно, не только от белорусских зодчих.

Неважно, кто выиграет в конкурсе. Важно, какой результат получит город на долговременную перспективу. Считаю совершенно нормальным, если победителем окажется, например, знаменитый зарубежный архитектор и по его проекту построят объект, который станет нашим достоянием и гордостью. Мы понимаем, что оригинальные строения имеют колоссальную духовную и материальную ценность для страны, определяют ее лицо и привлекают туристов.



Концепция застройки территории на улице Красноармейской. Овальная площадь и пешеходная зона. Изображение: «Минск-Новости»

— Недавно была озвучена новость, что на зеленой зоне между гостиницей «Беларусь» и Свислочью предлагают строительство нового объекта — конгресс-холла . Как вы это восприняли?

Виктор Крамаренко: С пониманием относимся к тому, что столице нужен комфортный и с великолепной акустикой центр для выступления артистов с мировым именем и проведения других специализированных мероприятий. Уверены, что этот объект, не разрушая ландшафт, должен выполнять высокое предназначение архитектуры как созидательного искусства. А для этого он должен стать шедевром, гордостью и украшением нашего города. Эскизное предложение, уже попавшее в СМИ, имеет существенные градостроительные недостатки. Главный — в таком варианте здание конгресс-холла перекроет, как плотина, часть водно-зеленого диаметра. Выход? Серьезный архитектурный конкурс (а не закрытый с ограниченным количеством участников) с привлечением лучших профессионалов Беларуси и, надеюсь, других стран.

Юрий Мамлин: Я бы не стал сейчас обсуждать архитектуру здания, предложенную авторским коллективом. Тем более что, как заявил в одном интервью главный архитектор города, объем проектируемого конгресс-холла следует уменьшить в два раза. Тогда это будет совершенно другая история. Я не согласен с местом размещения этого объекта. Может быть, не следует торопиться с выбором и стоит дополнительно проанализировать достойные площадки для столь знакового и необходимого столице комплекса. Минск всегда гордился водно-зеленым диаметром — озелененной территорией вдоль Свислочи и Слепянской системы. За создание этой территории наши коллеги в свое время получили Государственную премию СССР. Но это пространство постепенно застраивается. Да, свободных мест в столице остается всё меньше, в основном они находятся в пойме реки. Застраивать их в принципе неправильно. Все профессионалы об этом говорят. Хочется, чтобы с нашим мнением считались.

Наша профессия не сиюминутная. Градостроительство работает на десятилетия, а то и столетия. Ошибка в этой сфере тянет за собой клубок проблем. Непозволительно, чтобы понятие «водно-зеленый диаметр» в Минске исчезло из обихода. Будет очень жаль.

Виктор Крамаренко: Территория вдоль Свислочи давно стала лакомым кусочком. На нем многие не прочь возвести объекты. На мой взгляд, эта зона не может существовать совсем без архитектурных сооружений, потому что они организовывают подобное пространство. Но их количество должно быть минимальным. Важно и качество. Если уж мы строим здесь, то как минимум надо пытаться создать знаковое произведение зодчества и при этом не нарушать главную функцию этой территории — экологическую и рекреационную.



Минский проспект в индустриальном парке «Великий камень». Изображение: «Минск-Новости»

— Сразу возникнут вопросы: сколько объектов допустимо, каких высоты и объема?

— Ответить на них можно в отдельной концепции, которую способно разработать профильное предприятие УП «Минскградо». Но ни в коем случае нельзя действовать спонтанно и бессистемно: нашелся инвестор — давайте ему предложим место для строительства.

— Рядом с обсуждаемой территорией, между зданием банка и рекой, планируется еще один инвестиционный объект в 4−5 этажей.

Юрий Мамлин: Считаю, что вдоль реки достаточно объектов. Разместив новые, мы навсегда утратим уникальную панораму на пойму Свислочи, которая открывается с Верхнего города. Изменим уже сложившийся ансамбль, где есть и зелень, и вода, и архитектура. И все это гармонично.

— А что нужно добавить в столице, чтобы она стала комфортнее и привлекательнее для жителей, не превратилась в город для машин?

Юрий Мамлин: Следует создавать больше мест общего пользования, систему камерных пространств или площадей, где можно присесть, перевести дух, пообщаться. В Европе это норма. У нас даже вдоль проспекта Независимости остановиться можно лишь в кафе. На улицах устроиться отдохнуть особо негде. Места для общения востребованы и в жилых районах, и в центре.

Виктор Крамаренко: Создать среду, комфортную для горожан, поможет развитие пешеходных зон, появление небольших сооружений, сомасштабных человеку. За границей притяжение туристов идет именно на пешеходные пространства. У нас это начинание робко зародилось в Верхнем городе. Хочется, чтобы оно продолжилось. Для этого требуются более решительные шаги по ограничению автомобильного движения. Например, как в центре Лондона, где исключен транзит и на некоторые улицы может в определенном режиме заезжать только обслуживающий транспорт.



На берегу Свислочи предлагают построить конгресс-холл. Удачно ли выбрано место? Изображение: «Минск-Новости»

— Часто из уст архитекторов слышишь, что застройка Минска разрозненная, мало архитектурных ансамблей. Но как их создать, если город практически застроен?

Виктор Крамаренко: В Минске есть участки промышленных территорий, в том числе заброшенных. Хочу напомнить про нашу работу — проект застройки в районе улицы Красноармейской на месте пустующих корпусов станкостроительного завода. Эта концепция современного пешеходного пространства в ожерелье невысоких общественных, жилых и торговых зданий одобрена республиканским градостроительным советом. Неважно, кто будет дальше осваивать территорию, но хочется, чтобы на этой уникальной местности, примыкающей к реке Свислочи, не вырос очередной стандартный микрорайон. Предложенные нами идеи позволяют в этом пространстве получить совершенно иное архитектурное, можно сказать, европейское качество среды с органичным включением в ландшафт.

Закончили работу над концепцией Минского проспекта в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». Видим этот проспект, состоящий из многих зданий и сооружений, как цельный взаимосвязанный ансамбль. Его будут создавать не одномоментно, процесс предполагается довольно длительный. Важно сохранить авторский замысел, не нарушить гармонию ансамбля в угоду инвестору или резиденту парка. Нельзя допустить упрощения проекта. Нужны понимание и содействие тех, кто будет активно влиять на застройку.



Индустриальный парк «Великий камень». Минский проспект (входная зона). Руководители творческого коллектива: Виктор Крамаренко и Юрий Мамлин. Изображение: «Минск-Новости»