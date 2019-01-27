28 января: этот день в истории





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1919 год — Марком Шагалом основано Витебское народное художественное училище, единственное художественное заведение в Беларуси в довоенное время.

РОДИЛИСЬ

1829 год — Спасович Владимир Данилович, адвокат, публицист, историк, общественный деятель, литературовед, доктор права (1852). В 1849 году окончил Петербургский университет и работал в нем (с 1857 года профессор криминального права). С 1866 года вел адвокатскую деятельность. Сотрудничал в журнале «Вестник Европы», газете «Слово». Исследовал проблемы истории и культуры западноевропейских и славянских народов, а также творчество А.Мицкевича, В.Сырокомли, А.Пушкина и других писателей. Автор работ по криминальному праву, истории международного права, польскому и европейскому романтизму, русско-польским литературным связям. Призывал к русско-польскому сближению и сотрудничеству. Умер в 1906 году.

1889 год — Мамонько Язеп Алексеевич, белорусский политический деятель. Во время 1-й мировой войны был мобилизован в армию, телеграфист при штабе 12-й армии. За революционную деятельность два раза был арестован царскими властями. Один из организаторов и делегатов 1-го Всебелорусского съезда в 1917 году. В 1921 году арестован в Минске и перевезен в Москву, затем сослан в Казань. Участник 1-й Всебелорусской конференции в 1921 года в Праге. В конце 1922 года выехал в Чехословакию. С 1928 года жил и работал в Риге, в 1929 осужден на 10 лет концлагерей. В 1937 году приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1989 и 1993 годах.

1914 год — Чемодуров Евгений Григорьевич, художник театра, народный художник Беларуси (1963), заслуженный деятель искусств Таджикистана (1945), Литвы, России (1953), академик Петербургской академии наук и искусств (1994), лауреат Государственной премии СССР (1949). Работал в театрах Москвы, Челябинска, Киева. В 1959-1976 годах главный художник Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно в 1960-1991 годах преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Оформил спектакли «Пиковая дама», «Евгений Онегин» П.Чайковского, «Князь Игорь» А.Бородина и др. Оформлял также цирковые и эстрадные программы. Снялся в кинофильмах «Идущие за горизонт», «Рудобельская республика». Умер в 2006 году.

1919 год — Кормунин Павел Васильевич, актер, народный артист Беларуси (1980). В 1964-1993 годах работал в Национальном академическом театре им. Я.Купалы. Сыграл более 200 ролей. Среди них: Степан Криницкий («Павлинка» Я.Купалы), Кичкайло («Амнистия» Н.Матуковского), Лука («На дне» М.Горького) и др. Снялся в кинофильмах «Красная площадь», «Рудобельская республика», «Долгие вёрсты войны», «Государственная граница». Умер в 2002 году.

1939 год — Боровик Григорий Иванович, белорусский режиссер, педагог, кандидат искусствоведения (1992), профессор (1999). Работал в театрах: Брестском областном драматическом, Белорусском республиканском юного зрителя, Государственном молодежном. Постановки выделяются современным звучанием, сочетанием психологизма с яркой зрелищностью. Среди них: «Трибунал» А.Макаенка, «На всех одна беда» П.Макаля, «Пинская шляхта» В.Дунина-Марцинкевича и др.

1939 год — Полякова Людмила Петровна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах «Секретарь парткома», «Агония», «Прощание с Матерой», «Доктор Живаго», «Казус Кукоцкого» и др.

1944 год — Виноградов Михаил Климентьевич, белорусский архитектор. Основные работы: в Бресте — археологический музей «Берестье», в Минске — кинотеатр «Москва», здание Национальной библиотеки Беларуси и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2004, 2008).

1949 год — Астапенко Ирина Германовна, белорусская спортсменка (фехтование на рапирах), мастер спорта СССР (1963). Чемпионка Вооруженных Сил СССР в командном зачете (1979). Победительница первенства социалистических стран (1968) в личном зачете. Обладательница Кубка Беларуси (1969).

1949 год — Жданов Владимир Петрович, белорусский театральный художник. С 1984 года работал в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси (с 1986 года главный художник), одновременно преподавал в Белорусском театрально-художественном институте и Белорусском институте культуры. Оформил спектакли: «Эмигранты» С.Мрожека, «Голубая роза» Т.Уильямса; в Государственном театре оперы и балета Беларуси — «Кармен» Ж.Бизе и др. Умер в 1995 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день защиты данных. Установлен в 2007 году по инициативе Совета Европы в день подписания 28 января 1981 года Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных личного характера. Действует с 1 октября 1985 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Павла Фивейского, пустынника египетского и Иоанна Кущника.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Павлов день. «Петр да Павел день прибавил». Если в этот день ветер — год будет сырой, звездная ночь — к урожаю льна, звезды сильно блестят — к морозу, звезды тусклые — к теплу. Снежный буран днем предвещает мороз ночью.

ИМЕНИНЫ

православные: Гавриила, Ивана, Павла, Прохора;

католические: Аманды, Карины, Августина, Валерия, Петра, Томаша.

БЕЛТА.