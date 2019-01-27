ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 января: этот день в истории

28.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

28 января: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1919 год — Марком Шагалом основано Витебское народное художественное училище, единственное художественное заведение в Беларуси в довоенное время.

РОДИЛИСЬ

1829 год — Спасович Владимир Данилович, адвокат, публицист, историк, общественный деятель, литературовед, доктор права (1852). В 1849 году окончил Петербургский университет и работал в нем (с 1857 года профессор криминального права). С 1866 года вел адвокатскую деятельность. Сотрудничал в журнале «Вестник Европы», газете «Слово». Исследовал проблемы истории и культуры западноевропейских и славянских народов, а также творчество А.Мицкевича, В.Сырокомли, А.Пушкина и других писателей. Автор работ по криминальному праву, истории международного права, польскому и европейскому романтизму, русско-польским литературным связям. Призывал к русско-польскому сближению и сотрудничеству. Умер в 1906 году.

1889 год — Мамонько Язеп Алексеевич, белорусский политический деятель. Во время 1-й мировой войны был мобилизован в армию, телеграфист при штабе 12-й армии. За революционную деятельность два раза был арестован царскими властями. Один из организаторов и делегатов 1-го Всебелорусского съезда в 1917 году. В 1921 году арестован в Минске и перевезен в Москву, затем сослан в Казань. Участник 1-й Всебелорусской конференции в 1921 года в Праге. В конце 1922 года выехал в Чехословакию. С 1928 года жил и работал в Риге, в 1929 осужден на 10 лет концлагерей. В 1937 году приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1989 и 1993 годах.

1914 год — Чемодуров Евгений Григорьевич, художник театра, народный художник Беларуси (1963), заслуженный деятель искусств Таджикистана (1945), Литвы, России (1953), академик Петербургской академии наук и искусств (1994), лауреат Государственной премии СССР (1949). Работал в театрах Москвы, Челябинска, Киева. В 1959-1976 годах главный художник Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно в 1960-1991 годах преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Оформил спектакли «Пиковая дама», «Евгений Онегин» П.Чайковского, «Князь Игорь» А.Бородина и др. Оформлял также цирковые и эстрадные программы. Снялся в кинофильмах «Идущие за горизонт», «Рудобельская республика». Умер в 2006 году.

1919 год — Кормунин Павел Васильевич, актер, народный артист Беларуси (1980). В 1964-1993 годах работал в Национальном академическом театре им. Я.Купалы. Сыграл более 200 ролей. Среди них: Степан Криницкий («Павлинка» Я.Купалы), Кичкайло («Амнистия» Н.Матуковского), Лука («На дне» М.Горького) и др. Снялся в кинофильмах «Красная площадь», «Рудобельская республика», «Долгие вёрсты войны», «Государственная граница». Умер в 2002 году.

1939 год — Боровик Григорий Иванович, белорусский режиссер, педагог, кандидат искусствоведения (1992), профессор (1999). Работал в театрах: Брестском областном драматическом, Белорусском республиканском юного зрителя, Государственном молодежном. Постановки выделяются современным звучанием, сочетанием психологизма с яркой зрелищностью. Среди них: «Трибунал» А.Макаенка, «На всех одна беда» П.Макаля, «Пинская шляхта» В.Дунина-Марцинкевича и др.

1939 год — Полякова Людмила Петровна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах «Секретарь парткома», «Агония», «Прощание с Матерой», «Доктор Живаго», «Казус Кукоцкого» и др.

1944 год — Виноградов Михаил Климентьевич, белорусский архитектор. Основные работы: в Бресте — археологический музей «Берестье», в Минске — кинотеатр «Москва», здание Национальной библиотеки Беларуси и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2004, 2008).

1949 год — Астапенко Ирина Германовна, белорусская спортсменка (фехтование на рапирах), мастер спорта СССР (1963). Чемпионка Вооруженных Сил СССР в командном зачете (1979). Победительница первенства социалистических стран (1968) в личном зачете. Обладательница Кубка Беларуси (1969).

1949 год — Жданов Владимир Петрович, белорусский театральный художник. С 1984 года работал в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси (с 1986 года главный художник), одновременно преподавал в Белорусском театрально-художественном институте и Белорусском институте культуры. Оформил спектакли: «Эмигранты» С.Мрожека, «Голубая роза» Т.Уильямса; в Государственном театре оперы и балета Беларуси — «Кармен» Ж.Бизе и др. Умер в 1995 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день защиты данных. Установлен в 2007 году по инициативе Совета Европы в день подписания 28 января 1981 года Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных личного характера. Действует с 1 октября 1985 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Павла Фивейского, пустынника египетского и Иоанна Кущника.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Павлов день. «Петр да Павел день прибавил». Если в этот день ветер — год будет сырой, звездная ночь — к урожаю льна, звезды сильно блестят — к морозу, звезды тусклые — к теплу. Снежный буран днем предвещает мороз ночью.

ИМЕНИНЫ

православные: Гавриила, Ивана, Павла, Прохора;
католические: Аманды, Карины, Августина, Валерия, Петра, Томаша.

БЕЛТА.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СОБЫТИЯ 1919 год — Марком Шагалом основано Витебское народное художественное училище, единственное художественное заведение в Беларуси
 
Новости дня
Новости общества
 
Виртуальные мошенники взламывают странички своих жертв в интернете едва ли не каждый день 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика