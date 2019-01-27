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Как в Борисове к нормальной жизни возвращают вчерашних арестантов

28.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Есть в работе милиции яркая сторона: разоблачен мошенник, пойман вор с поличным, спасена еще одна жизнь… А есть и такая, что «как будто не видна», но тем не менее дает ощутимый результат. Речь о профилактике, к которой можно отнести и встречу освободившихся из тюрьмы с представителями милиции, управления по труду, занятости и социальной защите населения, территориального центра социального обслуживания населения, с психологом. Всего пришло более 40 бывших арестантов.

Как рассказал временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника уголовно-исполнительной инспекции Борисовского РУВД Сергей Задруцкий, такие люди находятся под надзором сотрудников милиции от полугода до восьми лет — в зависимости от наказания.

— Для профилактического воздействия на личность ранее судимых лиц после отбытия наказания большое значение имеют мероприятия, организуемые в течение первого месяца после освобождения, — говорит Сергей Задруцкий. — Мы всячески стараемся помочь им в социальной адаптации, бытовом и трудовом устройстве. Тематические профилактические мероприятия, демонстрации видео и фотоматериалов, встречи с психологом — это необходимый минимум.

В среднем за месяц встречи посещает более 120 человек.

— Начнем с того, что мы приглашаем в первую очередь тех, кто нигде не работает, ведет аморальный образ жизни, имеет правонарушения как по нашей линии, так и в административной практике, — уточняет Сергей Задруцкий. — Многие потом задумываются, ищут помощи.

Наиболее актуальный вопрос на таких встречах — трудоустройство.

— Люди, имевшие судимость, сталкиваются с неприятием в обществе. Доказать свою порядочность, профпригодность и продемонстрировать трудовые навыки им труднее, нежели обычным гражданам, — продолжает Сергей Задруцкий. — По понятным причинам работодатели относятся к бывшим заключенным настороженно, а потому, перестраховываясь, отдают предпочтение будущему сотруднику с незапятнанной репутацией.

На встрече и в этот раз часто звучали вопросы, куда обращаться по поводу трудоустройства, какие нужны документы.

Начальник отдела содействия трудоустройству управления по труду, занятости и социальной защите населения Оксана Майорова отметила, что на сегодняшний день заявлено более 900 вакансий.

— Выпущенные на свободу мужчины и женщины чаще всего устраиваются на самые низшие должности на заводах и в коммерческих структурах, — говорит Оксана Майорова. — Они торгуют на рынках, убирают мусор, охраняют предприятия (что встречается реже). И в нашем перечне большая часть — это рабочие профессии (подсобный рабочий, дорожные рабочие, рабочие по комплексному обслуживанию и содержанию домовладений). Есть вакансии и для женщин — это, к примеру, кухонные рабочие. Граждане, которые имеют право быть зарегистрированными в качестве безработного, могут пройти бесплатное обучение по направлению от службы занятости.

— Сложно утверждать, что после наших встреч они стопроцентно идут и трудоустраиваются. Из десяти — четыре пойдут и устроятся на работу. Но это тоже результат, — подчеркивает Сергей Задруцкий. — Да и что тут скрывать, многие из них работают неофициально, у частников. На тех же пилорамах.

Присутствовала на встрече и цыганка Тамара, отсидевшая срок за торговлю и распространение наркотиков. Отсидела немало — девять лет. Сейчас живет с дочерью. Говорит, мечтает жить новой жизнью, но адаптироваться после тюрьмы ей нелегко. Пытается устроиться на работу, понимает: чтобы жить, нужен заработок. Но пока, увы, она все еще находится на обочине жизни… Тамаре пытаются помочь, это уже не первая профилактическая встреча, на которой она присутствует. Но ведь любая помощь востребована лишь тогда, когда сам человек прилагает усилия и пытается выбраться из пропасти, а не катится вниз.

http://www.mlyn.by/2019/01/kak-v-borisove-k-normalnoj-zhizni-vozvrashhayut-vcherashnih-arestantov/

 
 
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На учете в уголовно-исполнительной инспекции Борисовского РУВД состоит более 2000 лиц, ранее судимых. Большинство не работают. Для них организовывают около пяти...
 
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