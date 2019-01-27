Все мини-полигоны с отходами Минщины планируют закрыть к 2020 году

В Минской области эксплуатируются 34 полигона ТКО и 37 мини-полигонов. К сожалению, уровень извлечения вторичных ресурсов в центральном регионе за 2018 год составил лишь 14%, в целом по республике — 18%. Это серьезная экологическая проблема — коммунальные отходы, которые могли быть повторно использованы в промышленности, остаются на свалках.

— В прошлом году было закрыто 13 мини-полигонов, из них 8 рекультивированы. В этом году планируется рекультивировать еще 18: в Клецком районе — 5, в Несвижском — 4, по два в Березинском, Борисовском, Дзержинском и Смолевичском районах, один в Узденском, — сообщил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Баранов.

А к 2020 году на территории области, по словам председателя комитета, планируется закрытие всех мини-полигонов.

Стоит отметить, что около половины нарушений природоохранного законодательства приходится именно на сферу обращения с отходами.

Наиболее частое нарушение правил эксплуатации полигонов ТКО — отсутствие послойного уплотнения и изолирующего слоя. В настоящее время только в Борисовском, Воложинском, Пуховичском, Слуцком и Смолевичском районах организации ЖКХ имеют карьеры, песок из которых используется для послойного уплотнения и изолирующего слоя, а также для благоустройства территорий, содержания дорог и улиц населенных пунктов.

В 2018 году Борисовскому, Любанскому, Минскому, Смолевичскому райисполкомам и Жодинскому горисполкому поручалось обеспечить стопроцентную загрузку мощностей станций сортировки отходов в целях максимального извлечения вторичных материальных ресурсов — мусора, который может снова стать сырьем.

— С этой задачей справились не все. Степень загрузки линии сортировки отходов при полигоне ТКО Борисова по отношению к реальной мощности (4000 тонн в год) составляет 95%, к проектной мощности (10 000 тонн в год) — 38%, при полигоне ТКО деревни Черница Смолевичского района — 49%, — привел цифры Александр Баранов.

http://www.mlyn.by/2019/01/vse-mini-poligony-minshhiny-planiruyut-zakryt-k-2020-godu/