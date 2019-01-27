ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: измененное расписание автобусных маршрутов

28.01.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

Маршрут №3 «Железнодорожный вокзал — 6-й микрорайон»

Железнодорожный вокзал
05:50; 06:17; 07:11; 08:05; 08:59; 10:39; 11:33; 12:27; 13:21; 14:15; 15:19; 16:13; 17:07; 18:01; 18:55; 20:49; 21:43; 22:37; 23:31*; 00:25.
6-й микрорайон
06:12; 06:44; 07:38; 08:32; 09:26; 11:06; 12:00; 12:54; 13:48; 14:42; 15:46; 16:40; 17:34; 18:28; 19:22; 21:16; 22:10; 23:04; 23:58.
Поликлиника №4
05:50; 06:15; 06:47; 07:41; 08:35; 09:29; 11:09; 12:03; 12:57; 13:51; 14:45; 15:49; 16:43; 17:37; 18:31; 19:25; 21:19; 22:13; 23:07; 00:01. * — через 2-ю площадку АГУ

Маршрут №3А «Железнодорожный вокзал — 3-й микрорайон»

Железнодорожный вокзал
06:00; 06:25*; 06:50; 07:22; 07:44; 08:16; 08:38; 09:10; 09:32; 10:04; 11:06; 12:00; 12:54; 13:48; 14:35; 14:52*; 15:29; 15:51; 16:23; 16:45; 17:17; 17:39; 18:11; 19:28; 20:22; 21:16; 22:10; 23:04; 23:58.
3-й микрорайон
06:23; 06:55; 07:17; 07:49; 08:11; 08:43; 09:05; 09:37; 09:59; 10:31; 11:33; 12:27; 13:21; 14:15; 15:02; 15:24; 15:56; 16:18; 16:50; 17:12; 17:44; 18:06; 18:38; 19:55; 20:49; 21:43; 22:37; 23:31; 00:25. * — Рейсы через 2-ю площадку АГУ

Маршрут №3Б «Железнодорожный вокзал — 6-й микрорайон»

Железнодорожный вокзал
06:07; 07:01; 07:55; 08:49; 09:43; 14:46; 15:40; 16:34; 17:28; 18:22.
6-й микрорайон
06:34; 07:28; 08:22; 09:16; 10:10; 15:13; 16:07; 17:01; 17:55; 18:49.
Поликлиника №4
06:37; 07:31; 08:25; 09:19; 10:13; 15:16; 16:10; 17:04; 17:58; 18:52.

Маршрут №9 «Печи — Завод «Экран»

Печи
05:50; 06:10; 06:25; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:50; 09:30; 09:50; 10:30; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:30; 15:00; 15:20; 15:40*; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 18:00; 18:20; 19:00; 19:20; 19:40; 20:40*; 21:00; 21:20; 22:00; 22:20; 22:40; 23:00; 23:40; 00:00*.
Завод «Экран»
05:40; 06:20*; 06:40; 07:00; 07:15; 08:00; 08:20; 08:40; 09:00; 09:40; 10:20; 10:40; 11:20; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40*; 15:20; 15:50; 16:10; 16:30; 17:10; 17:30; 17:50; 18:10; 18:50; 19:10; 19:50; 20:10; 20:30; 21:30; 21:50; 22:10; 22:50; 23:10; 23:30; 23:50; 00:30; 00:50. * — Рейсы через 2-ю площадку АГУ

Маршурт №9А «Печи — Районная больница»

Печи
06:40;08:30; 10:10; 12:30; 14:10; 16:00; 17:40; 20:00; 21:40.
Районная больница
07:30; 09:20; 11:00; 13:20; 15:00; 16:50; 18:30; 20:50; 22:30.

Маршрут №911 (№11) «Железнодорожный вокзал — Завод «Экран»

Железнодорожный вокзал
06:05; 07:05; 08:05; 09:05; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:55; 15:55; 16:55; 18:35; 19:35; 20:35; 21:35; 22:35.
Завод «Экран»
06:35; 07:35; 08:35; 09:35; 11:15; 12:15; 13:15; 14:15; 15:25; 16:25; 17:25; 19:05; 20:05; 21:05; 22:05; 23:05.

Маршрут №16 «6-микрорайон — Улица Панфилова»

6-микрорайон
06:00; 07:10; 08:20; 09:30; 10:40; 13:55; 15:05; 16:15; 17:25; 18:35.
Поликлиника №4
06:03; 07:13; 08:23; 09:33; 10:43; 13:58; 15:08; 16:18; 17:28; 18:38.
Улица Панфилова
06:35; 07:45; 08:55; 10:05; 11:15; 14:30; 15:40; 16:50; 18:00; 19:10.

Маршрут №918 (№18А) «Чаловской — 6-й микрорайон — Железнодорожный вокзал»

Улица Люси Чаловской
05:45; 07:02; 08:14; 09:26; 11:28; 12:40; 13:52; 15:14; 16:40; 17:52; 19:04; 21:16; 22:28; 23:55.
6-микрорайон
06:12; 07:29; 08:41; 09:53; 11:55; 13:07; 14:19; 15:41; 17:07; 18:19; 19:31; 21:43; 22:55; 00:23.
Железнодорожный вокзал
06:42; 07:54; 09:06; 11:20; 13:32; 14:54; 16:12; 17:32; 18:44; 19:56; 22:08; 23:20.

По информации филиала «Автобусный парк №3 г. Борисова» ОАО «Миноблавтотранс»

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Измененное расписание автобусных маршрутов города Борисова по рабочим дням
 
Новости дня
Новости общества
 
Концепция в интересах пожилых людей должна быть разработана в Беларуси в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика