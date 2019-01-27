ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: измененное расписание автобусных маршрутов

Маршрут №3 «Железнодорожный вокзал — 6-й микрорайон»
Железнодорожный вокзал
05:50; 06:17; 07:11; 08:05; 08:59; 10:39; 11:33; 12:27; 13:21; 14:15; 15:19; 16:13; 17:07; 18:01; 18:55; 20:49; 21:43; 22:37; 23:31*; 00:25.
6-й микрорайон
06:12; 06:44; 07:38; 08:32; 09:26; 11:06; 12:00; 12:54; 13:48; 14:42; 15:46; 16:40; 17:34; 18:28; 19:22; 21:16; 22:10; 23:04; 23:58.
Поликлиника №4
05:50; 06:15; 06:47; 07:41; 08:35; 09:29; 11:09; 12:03; 12:57; 13:51; 14:45; 15:49; 16:43; 17:37; 18:31; 19:25; 21:19; 22:13; 23:07; 00:01. * — через 2-ю площадку АГУ
Маршрут №3А «Железнодорожный вокзал — 3-й микрорайон»
Железнодорожный вокзал
06:00; 06:25*; 06:50; 07:22; 07:44; 08:16; 08:38; 09:10; 09:32; 10:04; 11:06; 12:00; 12:54; 13:48; 14:35; 14:52*; 15:29; 15:51; 16:23; 16:45; 17:17; 17:39; 18:11; 19:28; 20:22; 21:16; 22:10; 23:04; 23:58.
3-й микрорайон
06:23; 06:55; 07:17; 07:49; 08:11; 08:43; 09:05; 09:37; 09:59; 10:31; 11:33; 12:27; 13:21; 14:15; 15:02; 15:24; 15:56; 16:18; 16:50; 17:12; 17:44; 18:06; 18:38; 19:55; 20:49; 21:43; 22:37; 23:31; 00:25. * — Рейсы через 2-ю площадку АГУ
Маршрут №3Б «Железнодорожный вокзал — 6-й микрорайон»
Железнодорожный вокзал
06:07; 07:01; 07:55; 08:49; 09:43; 14:46; 15:40; 16:34; 17:28; 18:22.
6-й микрорайон
06:34; 07:28; 08:22; 09:16; 10:10; 15:13; 16:07; 17:01; 17:55; 18:49.
Поликлиника №4
06:37; 07:31; 08:25; 09:19; 10:13; 15:16; 16:10; 17:04; 17:58; 18:52.
Маршрут №9 «Печи — Завод «Экран»
Печи
05:50; 06:10; 06:25; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:50; 09:30; 09:50; 10:30; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:30; 15:00; 15:20; 15:40*; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 18:00; 18:20; 19:00; 19:20; 19:40; 20:40*; 21:00; 21:20; 22:00; 22:20; 22:40; 23:00; 23:40; 00:00*.
Завод «Экран»
05:40; 06:20*; 06:40; 07:00; 07:15; 08:00; 08:20; 08:40; 09:00; 09:40; 10:20; 10:40; 11:20; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40*; 15:20; 15:50; 16:10; 16:30; 17:10; 17:30; 17:50; 18:10; 18:50; 19:10; 19:50; 20:10; 20:30; 21:30; 21:50; 22:10; 22:50; 23:10; 23:30; 23:50; 00:30; 00:50. * — Рейсы через 2-ю площадку АГУ
Маршурт №9А «Печи — Районная больница»
Печи
06:40;08:30; 10:10; 12:30; 14:10; 16:00; 17:40; 20:00; 21:40.
Районная больница
07:30; 09:20; 11:00; 13:20; 15:00; 16:50; 18:30; 20:50; 22:30.
Маршрут №911 (№11) «Железнодорожный вокзал — Завод «Экран»
Железнодорожный вокзал
06:05; 07:05; 08:05; 09:05; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:55; 15:55; 16:55; 18:35; 19:35; 20:35; 21:35; 22:35.
Завод «Экран»
06:35; 07:35; 08:35; 09:35; 11:15; 12:15; 13:15; 14:15; 15:25; 16:25; 17:25; 19:05; 20:05; 21:05; 22:05; 23:05.
Маршрут №16 «6-микрорайон — Улица Панфилова»
6-микрорайон
06:00; 07:10; 08:20; 09:30; 10:40; 13:55; 15:05; 16:15; 17:25; 18:35.
Поликлиника №4
06:03; 07:13; 08:23; 09:33; 10:43; 13:58; 15:08; 16:18; 17:28; 18:38.
Улица Панфилова
06:35; 07:45; 08:55; 10:05; 11:15; 14:30; 15:40; 16:50; 18:00; 19:10.
Маршрут №918 (№18А) «Чаловской — 6-й микрорайон — Железнодорожный вокзал»
Улица Люси Чаловской
05:45; 07:02; 08:14; 09:26; 11:28; 12:40; 13:52; 15:14; 16:40; 17:52; 19:04; 21:16; 22:28; 23:55.
6-микрорайон
06:12; 07:29; 08:41; 09:53; 11:55; 13:07; 14:19; 15:41; 17:07; 18:19; 19:31; 21:43; 22:55; 00:23.
Железнодорожный вокзал
06:42; 07:54; 09:06; 11:20; 13:32; 14:54; 16:12; 17:32; 18:44; 19:56; 22:08; 23:20.
По информации филиала «Автобусный парк №3 г. Борисова» ОАО «Миноблавтотранс»