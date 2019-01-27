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Концепция в интересах пожилых людей должна быть разработана в Беларуси в этом году

28.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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«Удельный вес людей старше 65 лет в Беларуси составляет около 15%. Прогнозы к 2020 году – более 20%. Это вызов. Как решать вопросы старения населения так, чтобы наши граждане пожилого возраста жили активной и здоровой жизнью? Мы уже приступили к разработке национальной концепции в интересах пожилых граждан. Ее основные направления: спорт, здоровье, образование, культура», – сказала Ирина Костевич. Она отметила, что в 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси должна составлять 78,7 года. Важно сделать так, чтобы у людей старшего возраста было достаточно возможностей чувствовать себя востребованными, самореализовываться как можно дольше. Заведующая отделом развития инновационных форм социального обслуживания НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Наталия Милькота рассказала о предложениях в сфере активного долголетия. По ее словам, сейчас необходимо менять подходы в работе системы социальной защиты. С одной стороны, она должна, как прежде, оказывать пожилым необходимые услуги, помощь, но с другой – стимулировать активность пожилых.

«В стране сейчас повсеместно внедряются инновации, формы работы типа Института третьего возраста. Пожилых обучают компьютерной грамотности, другим современным навыкам, предлагают активные занятия, к примеру, скандинавскую ходьбу. Развивается волонтерское движение, в котором сами пожилые становятся учителями, обучают других по принципу равный - равному, – привела примеры Наталия Милькота. Она рассказала, как пожилые граждане могут вносить вклад в экономику: оказывать услуги нянь молодым родителям и ухода за престарелыми, применять свой опыт и компетенции в реализации местных инициатив. Старение населения в сельской местности идет более выраженными темпами, поэтому именно в регионах должна быть сосредоточена работа по внедрению инноваций.

«Жить и развиваться устойчиво сельские регионы могут только, если будет использоваться потенциал пожилых», – заключила Наталия Милькота.
www.belta.by

 
 
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Национальная концепция в интересах пожилых людей должна быть разработана в Беларуси в этом году. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич...
 
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